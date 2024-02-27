CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, güvenlik sorunlarına dikkat çekti

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, tüm Türkiye'de olduğu gibi Pamukkale'de de güvenlik sorunlarına neden olan düzensiz göçmen problemine dikkat çekti.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmalarını sürdürürken Pamukkale için ivedi olarak hayata geçirecekleri projeleri de açıklamaya başladı. Denizli'nin suç oranı en yüksek ikinci il olduğunu ve bunun olumsuz yansımalarının Pamukkale'de de görüldüğünü belirten Ertemur, güvenli Pamukkale'nin sözünü verdi. Ertemur, "Ülkemiz büyük bir güvenlik problemi yaşıyor. Bunun yansımalarını Denizli'miz ve Pamukkale'mizde de görüyoruz. Ülkemize düzensiz göç ile gelen mültecilerin büyük oranda sebep olduğu sorunlar vatandaşımızı yıldırmış durumda. İnsanlarımız evlatlarını sokağa çıkaramaz oldu. Pamukkale'mizde güvenlik sorunları gün geçtikçe artıyor. Özellikle parklarda yabancı madde kullanımı vatandaşlarımızı rahatsız ediyor. Tenha sokaklarda tedirginlik günden güne artıyor. Pamukkaleli vatandaşlarımız güvenli bir yaşamı hak ediyor" dedi.

"Pamukkale'mizi güvenlik kameraları ile donatacağız"

Pamukkale'deki güvenlik problemini gidermenin öncelikle amaçları olacağını söyleyen Ertemur; "31 Mart'ta göreve gelmemizin ardından ilk önceliğimiz güvenlik olacak. Pamukkale'mizde parklarımızı, tenha sokaklarımızı güvenlik kameraları ile donatacağız. Gözümüz milletimizin güvenliğinin üzerinde olacak. Düzensiz göçmenler Pamukkale sokaklarında pervasızca suç işleyemeyecek. Parklarımız çocuklarımızın gönüllerince oynayabileceği yerler olacak." diye konuştu.

Yabancı madde kullanımı ile ilgili projelerinin olduğunu ifade eden Ertemur; "Gençlerimiz maalesef yabancı madde bataklığına itiliyor. Yabancı madde kullanımının yaşı oldukça düştü. Bu anlamda bağımlılık ile mücadele merkezimizi Pamukkale'mize kazandırarak gençlerimizi bu bataklıktan kurtaracağız. Pamukkale'mizin gençleri zehirlenmeyecek." şeklinde konuştu. - DENİZLİ