CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, seçim çalışmaları çerçevesinde mahalle ziyaretlerine devam ediyor.
CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, 15 Mayıs Mahallesi'nde saha çalışmalarına devam etti. Vatandaşlarla buluşan Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, projelerini ve çözüm önerilerini anlattı. Çalışmaları esnasında mahallede bulunan bir park Ertemur'un dikkatini çekti. Çocukların oynadığı parkın çamurlu ve çakıllı olduğunu gördü. Parkta oynayan çocukların yanına giden Ertemur, seçimin ardından çamurlu değil, yemyeşil parklarda oynayacaklarının sözünü verdi.
CHP'li Ertemur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların mutlu bir hayat yaşaması ise en büyük gayemiz. 2024 yılında çocukların çamurlu parklarda oynaması kabul edilemez. Belediyecilik bir oyun parkı yapmakla olmuyor. Yaptığınız projelerin takibi, bakımı ile ilgilenmek zorundasınız. Maalesef mevcut yönetim bundan uzak. Biz bu anlayışı değiştirmek için yola çıktık. 'Gönüller birleşir, Pamukkale değişir' dedik. İnşallah değiştireceğiz. Evlatlarımıza sözümüzü verdik. 31 Mart'tan sonra çamurlu değil, yemyeşil, ferah parklarda oynayacaklar. Anneleri-babaları evladım nerede, nasıl bir yerde oynuyor diye düşünmeyecek. Belediyecilik yaşadığın şehirdeki insanları mutlu etmektir. Bunu birlikte başaracağız." - DENİZLİ
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