CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur: Önceliğimiz güvenlik sorunu

Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale'nin öncelikli sorununun güvenlik olduğunu dile getirdi. Ertemur, "Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli diyerek Pamukkale'mizi aydınlatacağız." diye konuştu.

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, katıldığı televizyon programında 31 Mart'ta göreve gelmesinin ardından birinci önceliğinin Pamukkale'deki güvenlik sorununu çözmek olacağını söyledi. Ertemur, Merkezefendi ve Pamukkale kıyası yaparak Pamukkale'nin bugün içinde bulunduğu durumu hak etmediğine dikkat çekti. Ertemur; "Benim dedem, babam bu şehrin evladı. Ben bu şehrin evladıyım. Bu şehrin evladı olarak görüyorum. Pamukkale'mizin önceliği güvenliktir. Pamukkale'de yok yok yok. Merkezefendi'de çok çok çok! Bu ayrıma bir son vermemiz gerekiyor. Bu ayrım bir şehrin iki ana ilçesinde olmamalı. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli diyerek Pamukkale'mizi aydınlatacağız." dedi.

"Pamukkale dünyanın incisidir"

Ertemur açıklamasında, "Benim dedem, babam bu şehrin evladı. Ben bu şehrin evladıyım. Bu şehrin evladı olarak görüyorum Pamukkale'mizin önceliği güvenliktir. Pamukkale'nin aşağı mahallelerini saat 21: 00'dan sonra dolaştığınız da vahim tablolar görüyorsunuz. Gündüz başka, gece başka Pamukkale görüyorsunuz. Pamukkale dünyanın incisidir. Bugün dünyanın herhangi bir yerinden 'Pamukkale' diye arama yapıldığında düzensiz göç, uyuşturucu, kadın cinayeti haberleri çıkıyor. Sorunlu bir Pamukkale'yi görüyorlar. Turistler Pamukkale'yi bu halde görüyorlar. Turistler bu haldeyken gelmek istemez ve çözmezsek gelecekteki hal daha da vahim olacak." diye konuştu.

"Şehrin göbeğindeki caddelerde arkanıza baka baka, ürkerek yol yürüyorsunuz"

Pamukkale'deki suç ve uyuşturucu kullanımına dikkat çekerek konuşmasına devam eden Ertemur, "Bugün uyuşturucunun yaşı 15 yaştan aşağıya düştü. Çünkü gençlerle ilgilenilmiyor. Gençlerin enerjilerini atabileceği girişimlerde bulunmamış. Karanlık bir Pamukkale'nin içinde yaşıyorlar. O bölgelerde yaptığımız ev ziyaretlerinde kadını ve erkeği bize saat 21: 00'dan sonra sokağa çıkamadıklarını söylüyorlar. Çocukları ile parka çıkamadıklarını belirtiyor. Sokaklar düzensiz göçle gelenlerle dolu durumda. Şehrin göbeğindeki caddelerde arkanıza baka baka, ürkerek yol yürüyorsunuz. Bunun için önceliğimiz güvenlik sorunudur." diye konuştu.

"Pamukkale'mizi aydınlatacağız"

Merkezefendi ve Pamukkale kıyası yapan Ertemur, "Pamukkale'nin insanları neden gıpta ile Merkezefendi'ye bakıyor. Aynı su parasını ödüyorlar. Merkezefendi'den daha fazla emlak vergisi ödüyorlar. Bu insanlar neden Merkezefendi'ye bakmak zorunda kalıyor. Bunu mu hak ediyorlar? Bu insanlara neden güvenli bir ortam oluşturulmadı? Pamukkale'de insanların oturacağı bir park, yürüyüş yapabileceği yol, kafe hiçbir şey yok. Pamukkale'de yok yok yok! Merkezefendi'de çok çok çok! Bu ayrıma bir son vermemiz gerekiyor. Bu ayrım bir şehrin iki ana ilçesinde olmamalı. Önce Pamukkale, önce Pamukkaleli diyerek Pamukkale'mizi aydınlatacağız." şeklinde konuştu. - DENİZLİ