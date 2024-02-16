CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur Seçim Koordinasyon Merkezini Açacak

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, 17 Şubat 2024 Cumartesi günü seçim koordinasyon merkezini açacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, 17 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 15: 00'da İstiklal Caddesi'nde 'Eski Vali Konağı' yanında bulunan seçim koordinasyon merkezini açacağını bildirdi. Açılış için hemşehrilerine mesaj gönderen Ertemur, "Gönüller Birleşir, Pamukkale Değişir diyerek çıktığımız bu yolda heyecanımız yüksek. Pamukkale'mizi hak ettiği hizmetle buluşturmak adına hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz. 31 Mart'ta toplumcu ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile tanıştıracağımız Pamukkale'mizi hep birlikte yöneteceğiz. Hemşerilerimizin bizim yanımızda olması çok önemli. Bu anlamda 17 Şubat Cumartesi günü hep birlikte Pamukkale için gönüllerimizi birleştirdiğimizi herkese ilan edelim. Açılışımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi. - DENİZLİ