CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, yol ve otopark sorununu çözeceğini söyledi

Politika

CHP Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkaleli vatandaşların yıllardır kanayan yarası olan yol ve otopark sorununu çözeceğine dair söz verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale Belediye Başkan Adayı Ali Rıza Ertemur, Pamukkaleli vatandaşlara yol ve otopark sorununu çözmek için söz verdi. Bu hizmetlerin belediyenin asli görevi olduğunu söyleyen Ertemur, "Her zaman söylüyorum. Yollar ve otoparklar proje olarak kabul edilse de belediyeciliğin asli görevidir. Pamukkaleli vatandaşlarımızın yol ve otopark sorununu seçimlerin ardından tarih olacak. Çamurlu ve tozlu yollar herkesin derdi. Vatandaşlarımız aydınlık günlere hasret kaldı. Pamukkale'mize bunları reva görenler şimdi 'Yola devam' diyerek tekrar Pamukkale'ye talip oldular. Soruyorum, hangi yola devam?" şeklinde konuştu.

"Butik otoparklar Pamukkale'mize nefes aldıracak"

Seçimlerin ardından ivedi olarak yol ve otopark çalışmalarına başlayacaklarını belirten Aday Ertemur, "Pamukkale'mizde yol çalışmaları için öncelik vereceğimiz mahallelerimizi belirledik. Belediyenin asli görevi olan yol yapım çalışmalarını başlatacağız. Pamukkale'mizi tozdan çamurdan kurtaracağız. Yol çalışmalarının hemen ardından trafik yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere kazandıracağımız butik otoparklar Pamukkale'mize nefes aldıracak." dedi. - DENİZLİ