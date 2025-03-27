CHP Parti Meclisi, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

CHP Parti Meclisi, İmamoğlu'nun Tutuklanmasını Değerlendirdi

CHP Parti Meclisi, İmamoğlu\'nun Tutuklanmasını Değerlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı. Toplantıda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili oylama yapılacak. CHP'nin gelecekteki yol haritasının da belirlenmesi bekleniyor.

27.03.2025 13:59  Güncelleme: 14:05
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi, Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplandı.

CHP Parti Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin oylama yapılacak olan toplantı sonunda CHP'nin sürece ilişkin yol haritasının da şekillenmesi bekleniyor.

Özgür Özel, toplantı sonrası CHP TBMM grubu ile TBMM'de kapalı bir grup toplantısı gerçekleştirecek. Toplantı sonrası Özel'in basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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