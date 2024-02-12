CHP Parti Sözcüsü: Haluk Levent'e adaylık teklifi söz konusu değil - Son Dakika
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Politika

CHP Parti Sözcüsü: Haluk Levent'e adaylık teklifi söz konusu değil

CHP Parti Sözcüsü: Haluk Levent\'e adaylık teklifi söz konusu değil

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Hatay meselesinin gündemlerinde olmadığını ve Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklifi yapılmadığını açıkladı.

12.02.2024 20:32
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, bugün gerçekleştirilen MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye'nin ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini söyleyen Yücel, Çağlayan Adliyesine gerçekleştirilen terör saldırısı hakkında da konuşarak, "Ülkece 6 Şubat felaketini andığımız günde terör yine pusudaydı. İstanbul Çağlayan Adliyesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyor ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröristleri etkisiz hale getiren kahraman emniyet görevlilerimize de bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil"

Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden, "CHP'den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var" ifadelerini kullanarak CHP'den kendisine adaylık teklifi geldiğini duyurmuştu. Haluk Levent'in bu açıklamasının ardından gerçekleştirilen MYK'da Lütfü Savaş'ın adaylığı hakkında bir görüşme olmadığını söyleyen Yücel, "Hatay meselesi gündemimize gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent'e ya da başka bir kişiye adaylık teklif edilmesi söz konusu değil" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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