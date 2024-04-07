CHP, Refahiye İl Genel Meclisi oylamalarına itiraz etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan'ın Refahiye ilçesinde gerçekleştirilen seçimlerde İl Genel Meclisi oylamalarına itiraz etti. Refahiye İl Genel Meclis oy pusulaları yeniden sayılmaya başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Refahiye ilçesindeki sayımlarla ilgili olarak CHP İl Yönetimi özellikle İl Genel Meclisi ile ilgi sayımlarda hatalar olduğu gerekçesi ile oy pusulalarının yeniden sayılmasını istedi. YSK'nın itirazı kabul etmesi üzerine bugün Erzincan Adliyesinde oy pusulaları yeniden sayılmaya başladı.
Yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve 132 sandıkta sayımın yeniden yapıldığını belirten CHP Erzincan İl Yöneticisi Yalçın Tanrıverdi, "Yaptığımız çalışmalar, incelemeler Refahiye'den 43 yıl sonra İl Genel Meclisi Üyesi çıkarma yönündeydi. Fakat Refahiye'den açıklanan rakamlar ile bizim kayıtlarımız arasında çeşitli sandıklarda aşırı farklar tespit ettik. İtirazımız kabul edildi. Erzincan Adliye Sarayı'nda Refahiye İl Genel Meclis oy pusulaları yeniden sayılmaya başladı. Parti yöneticilerimiz ve avukatlarımızla sayımı takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN
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