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CHP'li Milletvekili: Sağlık Sistemi Çöktü, Vatandaşlar Randevu Alamıyor - Son Dakika
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CHP'li Milletvekili: Sağlık Sistemi Çöktü, Vatandaşlar Randevu Alamıyor

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, sağlık sisteminde yaşanan sorunları ve vatandaşların hastanelerden randevu alamama şikayetlerini dile getirdi. Ocaklı, sağlıkla ilgili sorunların hala iletilmeye devam ettiğini ve iktidarın kulaklarını tıkadığını belirtti. Ayrıca, üreticilerin ürünlerini satamadığını ve tarım alanlarının küçüldüğünü savundu. Ocaklı, 31 Mart'ta vatandaşların AK Parti iktidarına antibiyotik tedavisi uygulayarak belediyeleri değiştireceğini ve gerektiğinde erken seçim operasyonu ile iktidarı uzaklaştıracağını söyledi.

CHP\'li Milletvekili: Sağlık Sistemi Çöktü, Vatandaşlar Randevu Alamıyor
20.12.2023 - 10:59,
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CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, sağlık sisteminde sorunlar yaşandığını, vatandaşların hastanelerden randevu alamamaktan şikayet ettiğini belirtti.

Ocaklı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sisteminin çöktüğünü ileri sürdü.

Vatandaşların hastanelerden randevu alamadığını ve bu yönde şikayet telefonları aldıklarını söyleyen Ocaklı, doktor ihtiyacı bulunduğunu ifade etti. Tahsin Ocaklı, "İnsanlar sağlıkla ilgili sorunlarını hala iletmeye devam ediyorlar. Biz de iktidara bunu söylemeye devam ediyoruz ama kulaklarını tıkadılar." dedi.

Üreticinin, ürünlerini satamadığını, tarım alanlarının küçüldüğünü savunan Ocaklı, şunları söyledi:

"Türkiye şu anda bir enfeksiyon geçiriyor. Bu enfeksiyonun tedavisi şudur, 31 Mart'ta bu iktidara vatandaş antibiyotik verecek. Önce antibiyotik tedavisiyle AK Parti iktidarının elindeki belediyeleri değiştirecek. Enfeksiyon tedavisi işe yaramaz ise iki yıl içinde erken seçim operasyonu ile bir ameliyat geçirteceksiniz ve bu iktidarı uzaklaştıracaksınız."

Kaynak: AA
YORUMLAR

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