CHP, sahipsiz hayvanlar düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, sahipsiz hayvanlar düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

CHP, sahipsiz hayvanlar düzenlemesini Anayasa Mahkemesi\'ne götürecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin, Anayasa Mahkemesi'ne kanunu götüreceklerini açıkladı. Özel, kanunun Anayasa'ya aykırı olduğunu belirterek, halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti. CHP, kanunun yürürlüğünün durdurulması talebiyle AYM'ye başvuracaklarını söyledi. Ayrıca, CHP'li belediyelerin kanunun örtülü talimatına uymayacaklarını ve sahipsiz hayvanlarla ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

30.07.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen sahipsiz hayvanlar düzenlemesine ilişkin, "Süreci hep birlikte değerlendirip, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) kanunu götüreceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda sahipsiz hayvanlara ilişkin Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine katıldı. Özel, kanun teklifinin yasalaşmasının ardından sabaha karşı TBMM kulisinde gazetecilere açıklama yaptı. Kanun'un, Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Özel, "O yüzden AYM ile ilgili süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Sağlıklı bir çevre hakkı, insanlar için gerekli ve özellikle aşılı sokak köpeklerinin vahşi yaşamla kent yaşamı arasında özellikle kuduz gibi hastalıklara karşı bir bariyer olması da göz önünde bulundurularak halk sağlığı açısından çok büyük bir risk alındı. Hepsini değerlendirip AYM'ye kanunu götüreceğiz. Bu bizim zaten görevimiz. En kısa zamanda yürütmeyi durdurma talebiyle bunu yapacağız. 4,5 yıldır bizim bütün başvurularımızda AYM önemli bir kazanım olan yürütmeyi durdurma kararını uygulamıyor. Burada bundan vazgeçmelerini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KANUNUN ÖRTÜLÜ TALİMATINA UYMAYACAĞIZ'

CHP grubunun 2,5 aydır inanılmaz bir performansla doğru bildiklerini savunduğunu kaydeden Özel, "Bu yasa da CHP'nin grup başkanvekillerinin, yönetiminin ve tüm milletvekillerimizin üstün gayretleri ve kararlığı olmasaydı ötanazi olarak geçip gitmişti. O kararlılıkla geldiler. Buradaki muhalefet toplumsal duyarlılık ile birleşti ve bir sürü geri adım atıldı. Yasa yine çok tehlikeli; ama ilk geldiği hali katliam yasasıydı. Muhalefetin ve grubumuzun büyük gayretleriyle bu geri adımlar atıldı, bunu görmek lazım. Şimdi grubumuza bir teşekkür konuşması yapmak ve milletvekillerinin tatili olmaz yaz çalışmaları olur, bu yaz dönemi çalışmalarına ilişkin bir kısa değerlendirme yapmak için kapalı grup toplantısına geçiyoruz. CHP'li belediyeler bu kanunun üstü örtük, yani 'sen bu işi çözemezsin gel katliam yap' çağrısına direnecekler ve bu kanunun o örtülü talimatına uymayacağız. Bundan sonraki süreçte daha çok barınak yapmaya, aşılamaya, kısırlaştırmaya, sahiplendirmeye yönelik üzerimize ne düşüyorsa fazlasıyla yapacağız; ama bu yükün belediye gücüyle ve bu kadar olanaksızlıklar içinde tam olarak yerine getirilmesi mümkün değil. Bundan sonra çıkacak her olumsuzluktan bugünkü sorumsuz yaşama anlayışı sorumludur. Bizim belediyelerimiz kendi üzerine düşenlere bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Özgür Özel, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, sahipsiz hayvanlar düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Olimpiyat Oyunları’nda Türkiye’ye atıcılık branşında ilk madalya Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya
11:44 Kenan Işık için AKM’de tören düzenleniyor Tabutunun başındaki isim dikkat çekti Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti
11:06 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı Soruşturma başlatıldı Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı
10:39 AK Parti’de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin
10:29 Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı Bakanın adıyla sosyal medyada dolandırıcılık: 4 ildeki operasyonda 7 gözaltı
11:08 Ticaret Bakanlığı’nın radarından kaçamadı Şeyma Subaşı’na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza Ticaret Bakanlığı'nın radarından kaçamadı! Şeyma Subaşı'na gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin liraceza
11:01 İzmir’den sonra bir elektrik faciası daha Malatya’da sokak ortasında ölü bulundu İzmir'den sonra bir elektrik faciası daha! Malatya'da sokak ortasında ölü bulundu
10:51 Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu Şarkıcı Gülşen konserinde yanlışlıkla sinek yuttu
10:16 İsrail’de büyük isyan Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
10:11 Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam’da 22 sinema filmi olan bir aktördü Gizem Özdilli: Babam Yeşilçam'da 22 sinema filmi olan bir aktördü
10:09 Rusya’da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti Rusya'da düğün gecesi çıplak bir şekilde 15. kattan düşen 23 yaşındaki gelin hayatını kaybetti
09:46 Kanada’da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü Kanada'da uyuşturucu bağımlılarının zombi görüntüleri dehşete düşürdü
09:44 Sigaraya bir zam daha geliyor Fiyatlar en az 5 TL artacak Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak
09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 13:07:38. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, sahipsiz hayvanlar düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement