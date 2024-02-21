CHP Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin Seçime Giremeyecek - Son Dakika
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Politika

CHP Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin Seçime Giremeyecek

CHP Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin Seçime Giremeyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin'in listesini YSK'ye geç teslim ettiği gerekçesiyle seçime giremeyeceği öğrenildi. İtirazları değerlendiren YSK, red kararı verdi.

21.02.2024 12:22  Güncelleme: 12:26
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'da Saruhanlı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin'in listesini YSK'ye geç teslim ettiği gerekçesiyle seçime giremeyeceği öğrenildi. İtirazları değerlendiren YSK, red kararı verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: CHP Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin Seçime Giremeyecek - Son Dakika
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