CHP Seçim İçin Saha Çalışmalarını Başlattı

CHP'de, genel seçimler öncesinde seçmenle bire bir iletişim kurulması ve sandıklardan partiye veri akışı sağlaması için şu ana kadar 185 bin sandık sorumlusu ile 45 bin mahalle temsilcisi belirlendi.

AA muhabirinin parti kaynaklarından elde ettiği bilgilere göre, CHP'de, genel seçimler için saha çalışmaları ve görevlendirmeler başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in eş güdümünde, genel seçimler öncesinde seçmenle iletişim kurulması ve sandıklardan partiye veri akışı sağlanması adına aktif bir örgütlenme modeli üzerinde çalışılıyor.

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu'nun 14 Mayıs 2023'teki genel seçimler için açıkladığı 973 ilçe ve 1094 ilçe seçim kurulunda bulunan 191 bin 884 sandık verisi baz alınarak yapılan çalışmalarda, şu ana kadar 185 bin asıl ve 10 bin yedek sandık sorumlusu belirlendi. Ayrıca, 50 bini aşkın mahallenin 45 bininde mahalle temsilcisi tayin edildi.

Büyük şehirlerde sandık sorumlusu ve mahalle temsilcisi saptama çalışmaları önemli ölçüde tamamlanırken, parti, üyesinin bulunmadığı bölgelerde tek sandıklı bazı seçim çevrelerinde ve birtakım ilçelerdeki mezralarda da bu görevlendirmeleri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Böylece, yaklaşık 7 bin sandık görevlisinin daha belirlenmesi planlanıyor.

İlk saha çalışmalarına bu hafta başlanacak

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi'nde (BİTEM), kullanılan modülle seçmenler, kendi seçim bölgesinde bulunan sandık sorumlularıyla eşleştirilecek. Bir sandık sorumlusu, T.C. kimlik numarası ile BİTEM'deki sisteme girdiğinde, sorumlu olduğu 350 seçmeni görme imkanına sahip olacak.

Belirlenen sandık sorumluları ve mahalle temsilcileri, sadece seçim günü değil, seçime kadar olan süre zarfında çalışmalarını yürütecek. Seçmenle bire bir iletişim kurması istenen görevliler, ilk saha çalışmalarına bu hafta başlayacak.