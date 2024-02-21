CHP Selçuk İlçe Örgütü Meclis Üyesi Adaylarını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

CHP Selçuk İlçe Örgütü Meclis Üyesi Adaylarını Açıkladı

CHP Selçuk İlçe Örgütü Meclis Üyesi Adaylarını Açıkladı

CHP Selçuk İlçe Örgütü, belediye meclis üyesi adaylarını açıklarken, Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel de adayları tanıttı. Başkan Sengel, meclis üyesi liste belirlemede farklı bir yöntem kullandıklarını ve ortak bir liste oluşturduklarını belirtti.

21.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:56
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Selçuk İlçe Örgütü, belediye meclis üyesi adaylarını açıklarken, yeniden aday gösterilen Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel de adayları tanıttı.

Yeni dönemde tekrar partisi tarafından aday gösterilen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP Selçuk İlçe Örgütünde meclis üyesi adayların tanıtım törenine katıldı. Başkan Sengel, meclis üyesi liste belirlemede farklı bir yöntem kullandıklarını, listeler oluşturulurken CHP yönetim kurulu üyelerince kapalı usul bir seçim yaparak üyelerin hepsini belirlediklerini söyledi. Filiz Ceritoğlu Sengel, mevcut meclis üyeleriyle, önceki dönem meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla da bir araya gelerek ortak bir liste oluşturduklarını belirtti.

Meclis üyesi adayları tanıtan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "5 yıl zor zamanlar geçirdik. Hiç yaşamadığımız, 100 yılda bir yaşanan her şey bizim dönemimize denk geldi. AK Parti'ye bırakılan bir belediye olunca bir de borçlar üstümüze düştü. Bundan sonraki 5 yılda da Cumhuriyet Halk Partisinin bayrağını aşağıya indirmeyeceğiz; çünkü Cumhuriyet Halk Partisi demek, bu ülkenin teminatı demek. 2014'te gördük ki; Cumhuriyet Halk Partisinin olmaması demek, Selçuk'un ve belediyenin batışı demek. Geçmiş dönem ve mevcut meclis üyelerimiz olmak üzere, hepsinin emeğiyle biz batan gemiyi tekrar su yüzüne çıkardık" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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