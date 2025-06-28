CHP Selendi, Ferdi Zeyrek İçin Lokma Hayrı Düzenledi

Manisa'nın Selendi CHP İlçe Teşkilatı tarafından, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı merhum Ferdi Zeyrek için lokma hayrı düzenlendi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan CHP Selendi İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirilen etkinliğe, CHP'li yöneticiler, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dağıtılan lokmalar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, Ferdi Zeyrek için hayır duaları edildi.

CHP Selendi İlçe Başkan Vekili Coşkun Gürbüz yaptığı açıklamada, "Bugün burada, partimizin değerli ismi Ferdi Zeyrek için bir araya geldik. Halkımızla birlikte lokma dağıtarak, birlik ve dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Emeği geçen tüm teşkilat üyelerimize ve katılım gösteren Selendi halkına teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA