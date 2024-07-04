CHP, sığınmacı sorununun çözümü için inisiyatif alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP, sığınmacı sorununun çözümü için inisiyatif alacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, düzensiz göç sorunu, kaçak göçmen sorunu olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için CHP olarak en kuvvetli inisiyatifi alacaklarını söyledi. Özel ayrıca, Kayseri'deki olaylar ve Sinan Ateş cinayetiyle ilgili adaletin önünün açılması gerektiğini vurguladı. Özgür Özel'in açıklamalarının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yapılan görüşmede ise sığınmacı ve kaçak göçmen sorununun çözümü için somut önerilerin paylaşıldığı belirtildi.

04.07.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, düzensiz göç sorunu, kaçak göçmen sorunu vardır. Bu sorunun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı seçim süreci bittikten sonra söyledik." dedi.

Özel, CHP Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesinin ardından düzenledikleri ortak basın toplantısında, Özdağ'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede gündemi değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade eden Özel, "Başta bugün sabah da takip ettiğimiz Sinan Ateş cinayeti, Ayşe Ateş ve Sinan Ateş'in kıymetli annesinin göz yaşları içindeki ifadeleri, beyanları üzerinde konuştuk." dedi.

Böyle bir cinayetin üstünün örtülmemesi gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, Sinan Ateş meselesinin, katliamının, cinayetinin bir adi cinayet olmadığını biliyoruz. Bunun böyle bir cinayetmiş gibi yargılanıp örtbas edilmemesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii iktidarın önünde iki seçenek var. Birincisi adaletin önünü açabilirler, o zaman herkesin içi rahat eder. İkinci seçenek ise bir sis perdesi indirebilirler ki öyle bir gayretten rahatsızlıklarımızı ifade ediyoruz. Bu sefer adaletin gelmesi bizim iktidarımıza kalır, iktidarın değişimine kalır. Ama eninde sonunda gelir. Eninde sonunda adalet tecelli eder. Ama burada verecekleri karar, gerçekten o iki küçük kız çocuğunun, gözü yaşlı eşin, annenin, kız kardeşlerin ızdırabını dindirecekler mi, yoksa onların ahlarını mı alacaklar? Buna karar verecekler. Aksine karar verirlerse o zaman o annenin gözyaşlarında da boğulacaklar."

Kayseri'deki olaylar

Özgür Özel, Kayseri'deki olayları da değerlendirdiklerini, olayların bu noktaya gelmesindeki temel sorumluluklar üzerindeki görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

Türkiye'nin çözülmesi gereken bir sığınmacı sorunu, düzensiz göç ve kaçak göçmen sorunu bulunduğunu dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Bu sorunun çözülmesi için Cumhuriyet Halk Partisi olarak en kuvvetli inisiyatifi alacağımızı bu seçim süreci bittikten sonra söyledik. Zamanında Esad'la görüşün dediğimizde bize dediğini bırakmayanlar, şimdi tekrar tatil yapabiliriz noktasına geldiler. Ben, Beşşar Esad ile görüşmenin sağlanması, Suriye'nin istikrara kavuşması ve sığınmacıların her birinin, Avrupa Birliği'nin de elini taşın altına sokarak ki bunu tüm muhataplarımızla görüşüyoruz. Yarın Başbağlar'dan sonra Bükreş'e uçağım ve Avrupa Sosyalist Partisi ve Sosyalist Enternasyonal'de birlikte çalıştığımız liderlerin her birisine, daha önce büyükelçilerine söylediğim ve bir yemekte liderlere ifade ettiğim konuyu, bu sefer Sosyalist Enternasyonal marjında bir kez daha bu sorunun çözümüne yönelik olarak siyasi irademizi ve kararlılığımızı ifade etmek durumundayım."

"Özdağ'ın teklifini aldık"

Özgür Özel, tüm siyasi partilerin Mecliste temsiline önem verdiklerini, seçim barajının temsile engel olmaması için çeşitli önerilerinin bulunduğunu söyledi.

Siyasi partilerin Hazine yardımından eşit istifade etmeleri gerektiğini de dile getiren Özel, Mecliste temsilcileri olmadığı için Özdağ'ın, muhalefet partilerini ziyaret ederek bir takım yasal düzenlemelere ilişkin öneride bulunduğunu aktardı.

Özdağ'ın teklifini aldıklarını, ilgililerin not ettiğini anlatan Özel, konuyu partinin yetkili kurullarında değerlendirerek görüşlerini bildireceklerini ifade etti.

"Görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum"

Ümit Özdağ da Türkiye'nin en önemli gündeminin 13 milyon sığınmacı ve kaçak olduğunu, her gün bin ila bin 250 kişinin sınırlardan geçerek Türkiye'ye girip değişik illere dağıldıklarını söyledi.

Bunların durdurulması, bu sayının azaltılması konusunda bazı somut ve yasal düzenleme gerektiren önerilerinin bulunduğunu ve bu önerileri TBMM'de üzerinde düşünülmesi için CHP'ye ilettiklerini kaydeden Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağ olsunlar ilgiyle dinlediler, not aldılar. Bazı sorular sordular ve bu yasal düzenlemelerle ilgili belirli değerlendirmeler yaptık. Bunlardan bir tanesi, Ottawa Anlaşması'ndan Türkiye'nin geri çekilmesiyle ilgili bir öneri. Diğeri ise sınırdaki askeri birliklerimizin, yeni bir hukuki düzenlemeyle silah kullanma yetkisinin genişletilmesi. Bunları değerlendirecekler. Bu toplantı için tekrar teşekkür ediyorum. Toplantının amacı, Türkiye daha güvenli olsundu ve bu doğrultuda ben de görüşmelerimizin devam edeceğini umuyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Sinan Ateş, Özgür Özel, Kayseri, Türkiye, Göçmen, İnsan Hakları, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, sığınmacı sorununun çözümü için inisiyatif alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 Erdoğan’dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail’in bir an önce durdurulması lazım Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım
14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 16:29:35. #1.11#
SON DAKİKA: CHP, sığınmacı sorununun çözümü için inisiyatif alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement