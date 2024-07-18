CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangınına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangınına tepki gösterdi

CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangınına tepki gösterdi

CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangınına sert tepki göstererek, çevreye olan olumsuz etkilerine dikkat çekti ve önlemler alınması gerektiğini belirtti.

18.07.2024 12:21  Güncelleme: 12:23
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, 5 gün süren ve güçlükle kontrol altına alınabilen KİPAŞ Kağıt Fabrikası atık depolama tesisi yangınına sert tepki gösterdi. Akmazlar, sadece KİPAŞ değil, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan diğer fabrikaların da çevreye olan olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Başkan Akmazlar, yangının çevrede oluşturduğu tahribatın kabul edilemez olduğunu belirterek, "Böylesi büyük yangınların yaşanmaması için gerekli önlemler alınmalı ve çevreye duyarlı üretim süreçleri benimsenmelidir" dedi. Akmazlar, yetkilileri daha sıkı denetimler yapmaya ve çevreyi koruma konusundaki yasal düzenlemeleri daha etkili bir şekilde uygulamaya çağırdı.

CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar'ın Söke OSB girişinde yaptığı basın açıklamasına çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

CHP İlçe Başkanı Muammer Akmazlar açıklamasında; "Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulduğu alanın verimli üretim arazileri olmasının yanında şehre yakınlığı ile kuruluş yerinin son derece yanlış olduğu artık hepimizin malumudur. Maalesef ki OSB'de yer alacak fabrika ve yatırım seçimlerinde de hatalar yapılmış, Söke'ye ihanet edilmiştir. KİPAŞ'ın oluşturduğu olumsuzlukların dışında diğer balık yemi fabrikaları, enerji fabrikalarının da yaydığı kötü koku ve hava kirliliği Sökemizi olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kağıt Fabrikası binlerce metreküp suyu, onlarca açtığı yer altı su kuyularından kullanarak; Sökemizin gelecekte yaşayacağı susuzluğun en büyük sebeplerinden biri olacaktır. 5-10 yıl içinde su sıkıntısı içme suyunun yanında tarımsal üretimi de son derece etkileyecek, birçok uzman görüşüne göre yer altı sularının çekilmesi, verimli Söke Ovası'nda devasa obrukların oluşmasına neden olacak. Söke'de Kağıt Fabrikasının, Sökemize taşıdığı atık kağıtlardan kaynaklanan 3. yangına şahit olduk. Başta uçak ve helikopterler, Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden ilçe belediyeleri ve devlet kurumları söndürme faaliyetine katkıda bulunmak için adeta seferber oldular. Onlarca makine ve insan iş gücü yangını söndürebilmek için canla başla çalıştı. Fabrika sigortadan zararını pek ala karşılarken; söndürme faaliyetleri devlet kurumlarını zarara uğratmaktadır. Çevreyi kirletmesi de cabasıdır. Söke'nin artık böylesi bir yangına tahammülü kalmamıştır. KİPAŞ bu coğrafyanın suyunu sömürüp, çevresini kirletip, yangınlarla korku yaşatıp, birçok kurumu zarara uğratırken; Söke'ye ne gibi bir yararı var sorgulamak gerekmektedir. Söke'de faaliyette bulundukları dönemde kamu yararına bir park dahi yapmayan zihniyeti, siz değerli kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Artık yeter diyor; başta fabrikanın kendisine çeki düzen vermesini ve yetkililerin konuyla ilgili gereken hassas denetimleri yapmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kipaş, Söke, Çevre, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangınına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Söke İlçe Başkanı Muammer Akmazlar, KİPAŞ Kağıt Fabrikası yangınına tepki gösterdi - Son Dakika
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