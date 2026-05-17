CHP Sorunlarını Hızla Çözme Vurgusu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, "Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında konuşan Tekin, eski il başkanları ve partinin çeşitli kademelerinde görev almış isimlerin etkinlikte yer aldığını söyledi.

Tekin, CHP'nin sorun ve sıkıntılarına rağmen asla kardeşlik hukukunu zedelemeyeceklerini vurgulayarak, "Biz, hiçbir gün bu sürecin hiçbir parçasında olmadık. Kongrede delege olmadık, kongrede oy kullanmadık. Soruna hiç dahil değiliz ama ne yazık ki sorunlar oluşmuş. Bu sorunlar oluştu diye biz kayıtsız kalacak durumda değildik. İşte kayıtsız kalmayan yoldaşlarımızla bugün bir aradayız. Yine de aynı noktadayız." diye konuştu.

CHP'ye saldırıları asla kabul etmeyeceklerini dile getiren Tekin, buna kendilerini kalkan edeceklerini belirtti.

Tekin, "Şuna emin olmanızı istiyorum: Tabii ki paramız yok, pulumuz yok. Trol çetelerimiz hiç yok. İtirafçı arkadaşlarımız, iftiracı yoldaşlarımız hiç olmadı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gündeminin ülkenin temel sorunları olması gerektiğini kaydeden Tekin, toplumsal sorunlara yönelik çalışmalar yürüttüklerini, "kayıp çocuklar", "derin yoksulluk", "uyuşturucu" ve "mülteci" sorunlarına ilişkin uzun yıllardır çalışmalar yaptıklarını söyledi.

CHP'nin Türkiye için önemli bir siyasi yapı olduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"CHP'nin emanetine asla kimse ihanet etmeyecektir. Hele hele son günlerde konuşulan, bazı kirli medyalarda dönen CHP'yle ilgili kapanma hikayesi... Bırakın kapanmayı, CHP'nin önünden kimse geçemez. İşte burada partici dediğim abilerimiz, sizler varsınız ya, hepiniz kendinizi kalkan edersiniz. Biz, savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partiyiz. Öyle 7 kişinin bir araya geldiği, 'Haydi geliverin, gidip bir parti kuralım.' diyen bir parti değiliz. Partimizin üstündeki bütün sorunları en kısa süre içerisinde temizleyeceğiz. Üstünde toz olmayan her türlü arkadaşımız bizi eleştirse de bize hakaret de etse onlarla kucaklaşmaya devam edeceğiz. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var."

"CHP, posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil"

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek ise CHP'nin Silivri'den yönetilecek bir parti olmadığını belirtti.

Geçmişte CHP İstanbul İl Başkanlığı da yapan Şimşek, "CHP, posta güvercinliğiyle yönetilecek bir parti değil. CHP'nin genel merkezi var, PM'si, MYK'si ve örgütü vardır. Böyle yönetilir." dedi.

Şimşek, trollerle parti yönetilmeyeceğine değinerek, "Parti sokakta, örgütte, halkla, vatandaşla, işçisiyle, memur ve emeklisiyle, beyaz yakalısıyla, mavi yakalısıyla, Türkiye halkıyla yönetilir. Öyle otobüslerin üstüne çıkıp, iki canlı yayınla, 3-5 tane ayarlanmış piyasa araştırmacılarıyla bu partiyi toslatırsınız ama size müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Eski dönemden beri ahlaki ayrılığımız yoktu"

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise parti içinde geçmişte ideolojik farklılıklar yaşandığını ancak ahlaki ayrılıkların bulunmadığını anlattı.

Sevigen, "Daha önce aramızda ideolojik ayrılıklar vardı, birbirimizi eleştirdik ama eski dönemden beri ahlaki ayrılığımız yoktu. Şimdi burada bulunan insanlarla yukarıda bulunan insanların ahlaki ayrılıkları var." ifadelerini kullandı.

Katılımcılara partiye sahip çıkma çağrısında bulunan Sevigen, "Partinize sahip çıkın, bu (geçici kuruldaki) 3 arkadaşıma sahip çıkın." dedi.

"Oy torbalarını para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz"

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş da partilerinin tarihinin ve geleceğinin kirletilmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerini söyledi.

Yarkadaş, "Hangi iftiraları atarlarsa atsınlar, ne söylerlerse söylesinler, hangi troll çetelerini sosyal medyada üstümüze salarlarsa salsınlar, CHP'nin gerçek sahipleri olarak 'CHP'nin geçmişine de sahip çıkıyoruz, geleceğini de biz kuracağız.' diyoruz. Birilerinin CHP kimliği adı altında sebepsiz zenginleşmelerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü istismar etmelerine, bizim oy torbalarının üstünde yattığımız o geceleri sömürüp, o oy torbalarını para torbalarına çevirmelerine hiçbir koşulda izin vermeyeceğiz."

Bayramlaşmaya, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılması üzerine yerine atanan geçici kuruldaki Zeki Şen ve Erkan Narsap'ın yanı sıra bazı partililer de katıldı.