CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Emeklilerin bayram ikramiyesi azaldı, kredi kartı borçları rekor seviyede

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Emekliler dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alabiliyordu. Bu yıl ise sadece 6-7 kilo et alabilecekler." dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin başlatılan soruşturmaların öfkeyi bastırmak için yapıldığını söyledi.
İliç'te göz göre göre felaketin geldiğini ifade eden Yücel, gerçek sorumlularının kim olduğunun söylenmediğini kaydetti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 27 Aralık 2022'de bireysel kredi kartı borçlarının 446 milyar lira olduğunu anımsatan Yücel, bu rakamın 24 Kasım 2023 itibarıyla yüzde 133 artış göstererek 1 trilyon 43 milyar lira ile rekor düzeye ulaştığını aktardı.
Yücel, hükümetin gerçekleştireceği olası bir kredi kartı düzenlemesinin ekonomiyi durma noktasına getirebileceğini ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın 8 ay sonra ilk kez faizi sabit tutmanın müjdesini verdiğini ama enflasyon ve fiyat artışlarından bahsetmediğini belirten Yücel, "Mesele faizi sabit tutmak değil, mesele fiyatları sabit tutmak. Bakın 'Fiyatları düşürmek' demiyoruz bile. Fiyatları sabit tutun da, vatandaş rahat bir nefes alsın." diye konuştu.
Market, sağlık harcamaları ve faturalardaki artışı en iyi gören kesimin emekliler olduğunu kaydeden Yücel, "Emekliler dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alabiliyordu. Bu yıl ise sadece 6-7 kilo et alabilecekler. En düşük emekli maaşı, asgari ücret düzeyine çekilmeli, bayram ikramiyeleri de bu oranda iyileştirilmelidir." dedi.
"AK Parti hükümetlerinin 22 yıl boyunca en fazla tahribatı hukuk alanında yarattığını" savunan Yücel, kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin Anayasa'ya aykırılıklar içerdiğini ve yetersiz bir teklif olduğunu öne sürdü.
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