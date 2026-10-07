CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin savunulamaz olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin savunulamaz olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tugay\'ın AK Parti\'ye geçişinin savunulamaz olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının savunulamaz olduğunu söyledi. Sarı, CHP'li 50'ye yakın belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin normalleştirilemeyeceğini ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, "Muhalefet partisinden seçilmiş bir belediye başkanının başka bir partiye geçişi, hele ki siyasal mücadelesinin tamamında onun karşıtlığı üzerine kurulmuş iktidar partisine geçiyor olması, bir defa dünyada eşi benzeri olmayan ya da çok az olan ve hiçbir biçimde savunulamayan bir durumdur." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Sarı, enflasyon rakamları üzerinden hükümeti eleştirdi.

Sarı, fon soruşturmalarına ilişkin, konunun tüm boyutlarıyla araştırılması ve örgütlü suçlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden öğrenciye Allah'tan rahmet dileyen Sarı, okul güvenliğine ilişkin daha somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir partiden seçilmiş belediye başkanının, hele ki muhalefet partisinden seçilmiş bir belediye başkanının başka bir partiye geçişi, hele ki siyasal mücadelesinin tamamında onun karşıtlığı üzerine kurulmuş iktidar partisine geçiyor olması, bir defa dünyada eşi benzeri olmayan ya da çok az olan ve hiçbir biçimde savunulamayan bir durumdur."

Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığını Özgür Özel'e bıraktığında yaptığı özel görüşmede "Cemil Tugay'ı bir daha aday göstermeyiniz" tavsiyesinde bulunduğunu aktardı.

Sarı, CHP'li 50'ye yakın belediye başkanının AK Parti'ye geçmesinin normalleştirilemeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir BelediyesiCumhuriyet Halk PartisiCemil TugayMüslim SarıPolitikaAK PartiPartilerGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Lisede pompalı tüfek paniği 15 yaşındaki öğrenci gözaltında Lisede pompalı tüfek paniği! 15 yaşındaki öğrenci gözaltında
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade vermeye başladı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
16:59
Hafız öğrencilere hakaret Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere hakaret! Öğretmen çıktı, MEB inceliyor
16:42
Hiç acımaları yok Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 18:59:41. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin savunulamaz olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei