CHP Sözcüsü Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özel\'den İzmir halkından özür istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, İzmir'de gerçekleşen basın toplantısında belediye başkanlarının parti değiştirmesi hakkında yaptığı açıklamada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e yüklendi. Sarı, Özgür Özel'e İzmir halkından özür dilemesi çağrısında bulunarak partiye dönüşlerin artacağını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısına, İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Ebru Okay, il yönetimi, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda belediye başkanlarının AK Parti'ye transfer olması ve parti içindeki siyasal ayrışmalar masaya yatırıldı.

Adaylık kararlarının sorumluluğu taşınmalı

Belediye başkanlarının başka partiye geçmesini siyasi etik açısından doğru bulmadıklarını belirten Müslim Sarı, Cemil Tugay'ın büyükşehir belediye başkanlığına aday gösterilmesinden AK Parti'ye geçişine uzanan süreci eleştirdi. Adaylık kararının sorumluluğunu alanların bugün de kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini söyleyen Sarı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek İzmir halkından özür dilenmesi çağrısı yaptı. Özel'in adaylık döneminde kefil olduğunu hatırlatan Sarı, siyasette özeleştiri yapılması gerektiğini ifade ederek, "Şimdi de diyor ki; 'Elim kırılsaydı da ben onu aday yapmasaydım' diyor. Siyasette öyle 'elim kırılsaydı' falan yok arkadaşlar. Kararlar verirsiniz, sonuçlarına katlanırsınız, bedellerini ödersiniz" dedi.

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan'a yuvaya dönme çağrısı

Bugün YENİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak görevine devam edeceğini açıklayan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'a yönelik çağrısını dile getiren Müslim Sarı, ideolojik bir ayrım olmadığını belirterek Atatürk'ün partisinde buluşmanın önemine dikkat çekti ve kendilerine yuvaya dönme çağrısında bulunduklarını söyledi. YENİ Parti'ye geçen isimlerle temasların sürdüğünü aktaran Sarı, yılbaşından sonra CHP'ye geçişlerin hızlanacağını düşündüğünü kaydetti.

"İzmir halkından özür dileyeceksiniz"

İzmir'in CHP açısından sembolik önemine vurgu yaparak kentteki siyasi tablonun partiye dönüş sürecinde belirleyici olacağını savunan Müslim Sarı, 29 belediyeden 4 belediye başkanının CHP'de kaldığını hatırlatarak kırılmaların ve geri dönüşlerin İzmir'den başlayacağını düşündüklerini ifade etti. Öte yandan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilere yanıt veren Sarı, parti içindeki kaotik durumun ortadan kalkmasının ardından yurt gezilerinin artacağını ve belirli bir dönemden sonra YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sokağa çıkamayacağını belirtti. Sarı, "Özgür Özel bu belediye başkanını aday yaparken kefil oldu. Çıtayı da yukarı koydu. Sütte leke var Tugay'da yok dedi. Şimdi de elim kırılsaydı diyor. Siyasette böyle bir şey yok. Çıkıp özeleştiri yapacak, İzmir halkından özür dileyeceksiniz. Bu süreci olağanlaştırmamız gerekir" diye konuştu.