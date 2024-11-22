CHP Sözcüsü Yücel\'den Yılmaz Tunç\'a Sert Eleştiriler

Politika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Sayın Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava ile ilgili Yılmaz Tunç bir hakim gibi hüküm cümleleri kurabiliyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Yücel, ülkede her geçen gün özgürlüklerin daraltıldığını, hukuksuzlukların arttığını ve adalete güvenin hızla düştüğünü söyledi. Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davaya müdahale ettiğini belirterek, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kendi kişisel fikirlerini mahkemeyi yönlendirecek şekilde kameralar önünde açıklamakta hiçbir sakınca görmüyor. Sayın Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava ile ilgili Yılmaz Tunç bir hakim gibi hüküm cümleleri kurabiliyor. Bu ülkede hakaret ve siyaset ikilisi yan yana gelecek olursa bunun adresi de AKP Genel Merkezi'dir. Herkese terörist damgası vuran, 'Çürük, sürtük, gafil, namert, sefil, kifayetsiz' sözcüklerini sıkça kullanan, kendisi gibi düşünmeyeni vatan haini ilan eden bir kadrodan seviye ve üslup öğrenecek değiliz" ifadelerini kullandı.