Ayşegül Doğan, 34 Karanfil ile Anma Yaptı

Politika

DEM PARTİ'Lİ AYŞEGÜL DOĞAN, KÜRSÜYE 34 KARANFİL İLE ÇIKTI

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine söz aldı. Doğan, Şırnak'ın Uludere ilçesinde meydana gelen olayda hayatını kaybeden vatandaşları temsilen 34 karanfil ile kürsüye çıktı. Doğan, Uludere olayı ile ilgili, "Biz değiliz, biz gerçekleri söylüyoruz, devlet suç işlemişse devletin suç işlediğini elbette söyleyeceğiz ve bunun açığa çıkması için de takipçisi olacağız. Niye peki? Çünkü bir daha tekrarlanmama garantisi yok bu ülkede, yüzyıllık tarih buna tanık. Başka ne yok? Adalet hakkı da yok bu ülkede. Başka bir şey daha yok, hakikati bilme hakkımız da yok. Hakikati bilme hakkı kolektif bir haktır. Bir katliamı unutturmaya çalışmak aynı zamanda bir katliamdır. Bunu hissetmeyenler, bunun takipçisi olmayanlar bu katliamın ortağı işte. Şimdi, bir de şöyle deniyor Kürtlere; deniyor ki, hani şüphelenilmiş ya o akşam, Genelkurmayın bizzat açıklaması var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönemin Başbakanı olarak açıklamalarını hatırlattım ama adeta şu söyleniyor, 'Oradaki hareketlilikten şüphelenildi' yani siz Kürtlere şunu mu diyorsunuz, 'Söz konusu Kürtlerse adalet ve hukuk teferruattır' diyorsunuz. Bu, bu demek, olağan şüpheli olarak gördüğünüz ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin jetleriyle bombaladığınız 17'si çocuk 34 Roboskili için getirdim bu karanfilleri. 34 karanfil var burada, onları anmak, unutmamak, unutturmamak ve bunun takipçisi olmak için. Bunlar yalnızca birer isim değil" ifadelerini kullandı. Doğan, hayatını kaybeden 34 vatandaşın ismini tek tek okudu.