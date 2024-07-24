CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez: 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günüdür

Politika

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 24 Temmuz'un, basın özgürlüğü için mücadele günü olduğunu belirterek, özgür ve bağımsız bir basın için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, " Türkiye'de sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908'in yıl dönümünde, güçlünün basını değil basının gücü olan basın emekçilerimizi selamlıyorum." dedi.

Meclis'teki basın emekçilerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına gösterdikleri özveri ve fedakarlık için teşekkür eden Suiçmez, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünün, toplumun aydınlatılması konusunda basının üstlendiği görevi en güzel biçimde açıkladığını dile getirdi.

Türkiye'de basın özgürlüğünün yok sayıldığını vurgulayan Suiçmez, "Bu yüzden 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele günüdür." diye konuştu.??????? Suiçmez, özgür ve bağımsız bir basın için sonuna kadar mücadele edeceklerini kaydetti.