CHP, Trafik Cezaları ve Atama Kararnamesi İçin AYM\'ye Başvurdu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, üst düzey kamu yöneticilerinin atamalarını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile trafik cezalarını düzenleyen Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Günaydın, "Hiç şüphe yok ki kamu ve devlet, trafik güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemleri alacaktır. Bu önlemler caydırıcı olmak zorundadır. Bu önlemler öldürücü olmayacak. Oysa bu cezalar trafik güvenliğini sağlamak amacından çıkarılmıştır. Bir ceza toplama niteliğine dönüştürürseniz, bunun toplumsal barışa yararı değil, olsa olsa zararı olur. Kamu düzenini de bozucu etkisi olur. 2025 yılında 55 milyar TL'lik trafik cezasının bütçeye konulması öngörülmüş. Geçen sene 55 milyar TL olan hedefi, bu sene bütçeye 93 milyar TL olarak koydular. İlk 3 ayda ne kadar ceza kesti devlet? 66 milyar TL. Siz 93 milyar TL bütün bir yıla hedef koyuyorsunuz, bunun 66 milyar TL'sini ilk 3 ayda topluyorsunuz. Trafik yasası çıktıktan sonra yüzde 37 daha fazla trafik cezası kesilmeye başlandı. Aklınıza estiği gibi ceza koymayın. Ölçülülük ilkesinden ayrılmayın. Vatandaşı suç işlemekten caydırın ama öldürmeyin" dedi.

Günaydın ayrıca, üst düzey kamu yöneticilerinin atamasını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin de yürürlüğünün durdurulması ve iptali için başvurduklarını belirtti.