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CHP, "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu"nun sonuç bildirgesini kitaplaştırdı - Son Dakika

CHP, "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu"nun sonuç bildirgesini kitaplaştırdı

07.02.2022 11:17
CHP, "Türkiye Kültür Stratejisi Forumu"nun sonuç bildirgesini kitaplaştırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nun sonuç bildirgesini kitap olarak hazırladıklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nun sonuç bildirgesini kitap olarak hazırladıklarını belirtti.

İlgezdi, yaptığı yazılı açıklamada, akademisyen, yazar, sanatçı, kültür kuramcıları ve kültür alanının tüm öznelerinin katılımıyla 8 Ekim 2021'de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nun sonuç bildirgesini kitap olarak hazırladıklarını kaydetti.

Forumun, kültür ve sanat alanında bugüne kadar yapılan en katılımcı kültür forumu olduğunu bildiren İlgezdi, "Bu belge CHP'nin, yani yeni iktidarın kültür politikalarını belirlemede anahtar rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li İlgezdi, forumunun sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Katılımcı bir yaklaşımla kültür ve sanatın tüm alanlarındaki sorunları saptamak, birlikte tartışmak, demokratik ve kapsayıcı bir kültür politikasına temel teşkil edecek ortak çözüm önerilerini yaratmak için yola çıktık ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Kitapta tüm tespitler mevcut"

İlgezdi, alanında uzman 129 kişiyle, 10 masada kültür stratejilerinin tartışılması sonucu ortaya çıkan değerlendirmenin çok önemli olduğunu vurguladı.

Forumun, kültür politikalarıyla ilgili kapsamlı bir kurucu ve yön gösterici belge eksikliğini gidermek amacıyla düzenlendiğini kaydeden İlgezdi, kitaplaştırılan sonuç bildirgesinde, yeni kültür politikasının oluşturulması ve bu politika uygulanırken, kültürün her alanında özerk ve bağımsız işleyişe sahip olması gerektiğinin ortaya konduğunu bildirdi.

Parti olarak bu kapsamdaki hedeflerini maddeler halinde sıralayan İlgezdi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da kitabın önsözünde "Beraber geleceğiz, Türkiye'yi çölün içindeki güzel bir vaha haline getireceğiz. Bunun için bize düşen görev sanatçılara danışmaktır." ifadelerine yer verdiğini aktardı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye, Kitap, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, 'Türkiye Kültür Stratejisi Forumu'nun sonuç bildirgesini kitaplaştırdı - Son Dakika


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