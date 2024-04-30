CHP ve AK Parti Milletvekilleri Almanya\'da İş İnsanlarını Ziyaret Etti

Politika

CHP Karabük Milletvekili Cevdet ve AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Almanya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde bulunan Karabük Yenice Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen geceye katılan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve AK Parti Karabük Milletvekili, Almanya'da hizmet veren iş insanlarını da ziyaret etti.

İş adamı Abdullah Ören ile birlikte Almanya nın Gelsenkirchen kentinde kozmetik ve sağlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Köktürk firması sahibi Erdal Köktürk'ü ziyaret eden Milletvekilleri Akay ve Kekinkılıç, firmanın çalışmaları ve Türkiye'deki yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş'ın da hazır bulunduğu ziyarette firma sahibi Erdal Köktürk, firması hakkında bilgiler üretimin Türkiye'de olduğunu ve dünyanın bir çok ülkesine ihracat yaptıklarını söyleyerek, " Bizler aynı bölgenin insanlarıyız. Eşim Yeniceli ve Yenice ilçesinde de gerekli olanakların yer tahsisi olması durumunda istihdam noktasında ilçeye fabrika kurabiliriz. Bu noktada ülkemize hizmet etmek bize onur verir. Bu noktada yatırımlarımız Türkiye'de" dedi.

Milletvekilleri Keskinkılıç ve Akay, ilçeye yapılacak yatırım noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını ifade ederek, bölgenin gelişmesi ve kalkınması anlamında özellikle Avrupa'daki iş insanların yatırımlarına sıcak baktıklarını belirterek, Türkiye'ye davet etti. - KARABÜK