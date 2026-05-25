CHP ve EMEK Partisi'nden Ortak Mücadele Vurgusu

25.05.2026 17:03
Seyit Aslan, CHP ile görüşmede hukuksuzluk ve adaletsizliğe karşı duracaklarını belirtti.

CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, EMEK Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyetle görüştü.

TBMM'de yaklaşık bir saat süren basına kapalı görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Aslan, baskı, şiddet politikaları, hukuksuzluk, adaletsizlik ve "mutlak butlan"a karşı duracaklarını, geri adım atmayacaklarını söyledi.

Aslan, meydanlarda, sokaklarda, hayatın olduğu her alanda tepkilerini göstermeye devam edeceklerini belirterek, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşulların iktidarın eseri olduğunu savundu.

Aslan, Özel ile dayanışma ve mücadele içerisinde olduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

