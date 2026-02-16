CHP ve MHP'den Ortak Rapor Çabası - Son Dakika
Politika

CHP ve MHP'den Ortak Rapor Çabası

16.02.2026 18:07
Emir, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve terörle mücadele için ortak bir rapor hazırlayıp uzlaşmayı hedefliyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda ortak akılla bir rapor çıkarmanın önemine işaret ederek, "Buradan bir uzlaşıyla, Türkiye'nin önüne bir demokratikleşme perspektifi koyacak, terörü kalıcı olarak bitirecek, atılması gereken yasal adımları açıkça tarifleyen ve herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması için uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve CHP Grup Başkanvekili Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı rapora ilişkin, siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabulü öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Emir, taslak rapor üzerine CHP'nin önerilerine dair soru üzerine, raporda eksik, düzeltilmesi gereken konular bulunduğunu, bunları hep birlikte değerlendireceklerini söyledi.

Önemli olanın ortak akılla bir rapor çıkarmak olduğunu altını çizerek, "Buradan bir uzlaşıyla, Türkiye'nin önüne bir demokratikleşme perspektifi koyacak, terörü kalıcı olarak bitirecek, atılması gereken yasal adımları açıkça tarifleyen ve herkesin sahip çıkacağı bir rapor olması için uğraşıyoruz, özen gösteriyoruz." dedi.

Emir, raporun hızlanması gerektiğini, halkın gözünün öncelikle raporda ancak asıl olarak da Meclis'ten çıkacak yasalarda olduğunu ve atılması gereken acil adımların bekletilmemesi gerektiğini önceden beri söylediklerini aktardı.

Rapor üzerine oy birliği zemininin oluşması için gayret ettiklerini belirten Emir, "umut hakkı"na yönelik soru üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda herkesin kafasının, aklının berrak olması gerekir. Bu Komisyon'un kuruluş amacı Türkiye'de demokratikleşme, hukuk devleti standartlarını yükseltme ve terörü kalıcı olarak bitirecek toplumsal barış ortamını inşa etmektir. Dolayısıyla da demokratikleşmeyle, hukuk devletiyle ilgili birçok başlık burada olacak. Bunun içerisinde infazla ilgili hükümler de olacak, Terörle Mücadele Kanunu'yla ilgili de olacak, Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu gibi demokrasimizin standardını yükseltecek birçok öneri yer alacak. Ama şunun bilinmesi lazım, burada bir kişi için ya da bir grup için bir düzenleme veya öneri söz konusu olmayacak. Biz, tüm Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmek istiyoruz ve yapacağımız her öneri 86 milyon için olacak. Kişiye özel bir atıf veya önerme olmayacak ama elbette ki ceza infaz sistemimizdeki sorunlar, eksiklikler, evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette ki önerilecektir."

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yıldız ise rapor konusunda uzlaşmayı istediklerini ancak bunun olmayabileceğini dile getirdi.

"Umut hakkı"na yönelik soruya Yıldız, "Umut hakkı başlık olarak olmasa da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak." yanıtını verdi."

Kaynak: AA

