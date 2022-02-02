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CHP, yarın Ankara'da "Kadın İstihdamı Buluşması" düzenleyecek - Son Dakika

CHP, yarın Ankara'da "Kadın İstihdamı Buluşması" düzenleyecek

02.02.2022 16:17
CHP, yarın Ankara'da "Kadın İstihdamı Buluşması" düzenleyecek

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından, yarın "Kadın İstihdamı Buluşması" düzenlenecek.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından, yarın "Kadın İstihdamı Buluşması" düzenlenecek.

CHP'den yapılan açıklamada, partinin genel merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte, kadın istihdamını arttırmaya yönelik yol haritasının açıklanacağı belirtildi.

Etkinliğe, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra MYK ve PM üyeleri, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, kadın muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, etkinliğe ilişkin açıklamasında, farklı oturumlarda kadın istihdamının ve önündeki engellerin masaya yatırılacağını belirterek, "Yoksulluk ve işsizlik en çok biz kadınların hayatını etkiliyor. Kadını istihdam dışına iten, kadına işsizliği reva gören bu düzeni kabul etmiyoruz. Yol haritamız hazır. Toplantıda, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde, kadın istihdamına ilişkin hedefimizi ve yol haritamızı açıklayacağız." ifadesini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP, yarın Ankara'da 'Kadın İstihdamı Buluşması' düzenleyecek - Son Dakika


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