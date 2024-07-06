CHP'ye Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde destek - Son Dakika
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Politika

CHP'ye Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde destek

Romanya'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'nda, CHP'nin Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki mücadelesine destek verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen toplantıda kabul edilen deklarasyonda, CHP'nin son yerel seçimlerdeki zaferleri tebrik edilerek, Avrupa Birliği tam üyelik sürecindeki demokrasi ve reform mücadelesine destek ifade edildi. Ayrıca, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine getirildi.

06.07.2024 17:55
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Romanya'daki Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda yayımlanan Bükreş Deklarasyonu'nda, CHP'nin, Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki mücadelesine destek verildi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı'nda hazırlanan deklarasyon, oy birliğiyle kabul edildi.

Deklarasyonda, "Türkiye'den üye partimiz CHP'yi son yerel seçimlerdeki etkileyici zaferlerinden dolayı tebrik ediyor ve Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde büyük atılıma yol açacak demokrasi ve reform mücadelesini destekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Özgür Özel, deklarasyonda bu bölümün yer almasına ilişkin, "Bunu hem partimiz hem Türkiye için kritik bir adım olarak görüyoruz. Türkiye'nin haklarını Avrupa'da savunacağımızı pek çok kez söyledik. Bu kapsamda Sosyalist Enternasyonal'in Bükreş Deklarasyonu'nda böyle bir bölümün oy birliği ile kabul edilmiş olması çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, toplantıda Sosyalist Enternasyonal ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyalist Grup arasındaki ilişkileri yürütme görevine CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke getirildi.

Kaynak: AA

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