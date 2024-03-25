CHP Yenice Mitingi Coşkuyla Gerçekleşti

Politika

CHP'nin Yenice ilçesinde gerçekleştirdiği miting programı büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

CHP Yenice Mitingi, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Belediye Başkan Adayları, İlçe Başkanları, CHP Yenice ilçe örgütü ve Yeniceli vatandaşların katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın baba ocağı Yenice ilçesinde gerçekleştirilen miting programı büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Milletvekili Akay'a olduğu gibi CHP'nin adayı Enver Özgü'ye de sahip çıkacağının mesajını net bir şekilde verdi.

Yenice mitinginde konuşan CHP'li Akay, "Doğal gaz Yenicemizin çok önemli bir sorunu. Enerji Bakanının Yenice ilçemize Ekim ayında doğalgaz geleceğini söylemişti fakat biz böyle taşıma doğal gaz getireceklerini düşünmemiştik. Koskoca ilçede sadece 200 haneye doğal gaz verilmiş olması asla kabul edilemez. İlçemize doğal gaz getirilirse bunu sadece CHP getirebilir, iktidar getirecek olsa zaten 22 yılda getirirdi. Bir evladınızı TBMM'ye gönderdiniz diğer evladınızı da seçerek gücümüze güç katacaksınız. Enver Özgü ile el ele verecek, büyük bir güç birliği ile Yenicemizin çehresini değiştireceğiz" dedi.

Yenice Belediye Başkan Adayı Enver Özgü ise, "Yenice ilçemize istihdam sağlayacağını söyleyenlere soruyoruz. Yenice OSB'yi iptal edenler, ilçemize nasıl istihdam sağlayacak? İktidar samimi davranmıyor, doğal gaz getireceğiz dediler sadece 200 haneye doğal gaz verebildiler. Sözlerini tutmayanlar bu saatten sonra bu kente ne kazandırabilir? Sözümüz söz, büyükşehir belediyelerimizle ve diğer büyük belediyelerimizle ele ele vererek Yenicemizi hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı. - KARABÜK