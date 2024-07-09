CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, AK Parti\'nin iddialarına cevap verdi

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz'ın iddialarına cevap verdi.

AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı İlkcan Durmaz tarafından düzenlenen basın toplantısında CHP'li belediyelerle ilgili öne sürülen iddialara CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan cevap verdi. Darp iddiasıyla tutuklanan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ile ilgili "Kula'da yaşanan duruma ilişkin İl Başkanlığımız Hukukçularımızla birlikte sürecin takipçisidir ve gerekli bilgilendirmeyi devamlı olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır" dedi.

Hizmetlerde bir aksama olmadığını belirten Arslan, "İzlemiş olduğumuz yönetim anlayışıyla Türkiye'nin en borçlu İlçe Belediyelerinden biri haline getirilen belediyemizin bugüne kadar hem "75" Milyon liralık borcu ödenmiş hem de bu süre içerisinde Hayırseverlerle kurulan pozitif diyaloglar ve katılımcı yönetim anlayışıyla Seyitli ve Barbaros Mahallemizde spor tesisi gibi birçok yatırımların planlaması yapılmıştır yapılmaya da devam etmektedir. Manisamızın göz bebeği Süreyya Park önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Özgür Özel'in de katılımıyla açılacaktır. Yunuskart projesinin altyapı hazırlıkları devam etmektedir. Muradiyede atıl halde bulunan ve futbolculara otel olarak sunulan ek hizmet binamızın Muradiyeli hemşehrilerimizin hizmetine sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Sokak hayvanları doğal yaşam alanı projesiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Arslan "Türkiye'nin en büyük hayvan doğal yaşam alanı projesi olarak belirttiğiniz projenin ise detaylarını hemşehrilerimizle paylaşmak isterim. Öncelikle hemşehrilerimiz için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederiz. Ancak AKP kadrolarının "ben bilirim" anlayışıyla bir kısmını tamamladığı tesis Türkiye'nin en sağlıksız tesislerinden biridir. Bizler konunun tüm muhattaplarıyla da diyalog içerisinde sokaktaki canlarımız için en insancıl en faydalı çözümü üretmeye çalışıyoruz. Manisamızın 100 gündür değil yıllardır kanayan bu yarasını da yalnızca 3 ay içerisinde hemen masaya yatırarak Büyükşehir Belediyemiz nezdinde bir Sokak Hayvanları Komisyonu kurduk. Komisyonumuzun son toplantısında Veteriner Halk Sağlığı Daire Başkanlığının kurulmasına, Gezici Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı (Vetbüs) Projesi ve Uluslararası Standartlarda Hayvan Hastanesinin kurulması için çalışmalara da başlandı. Söz konusu tesisle ilgili de akpli merkez ilçe belediyeleri mhpli büyükşehir belediyesi arasındaki uyumsuzluğun aksine tesisin Manisalılara fayda sağlaması için Büyükşehir ve Şehzadeler belediyelerimizle de ortak çalışarak birlikte yönetilmesi anlamında görüşmelerimiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - MANİSA