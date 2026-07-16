Görevden alınan CHP il yönetiminden tepki: "Kararı tanımıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görevden alınan CHP il yönetiminden tepki: "Kararı tanımıyoruz"

Görevden alınan CHP il yönetiminden tepki: "Kararı tanımıyoruz"
16.07.2026 21:45  Güncelleme: 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanlığı tarafından görevden alınan 8 il başkanı arasında yer alan Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve partililer, kararı tanımadıklarını belirterek 'butlan yönetimi' ifadeleriyle tepki gösterdi. Dural ve Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden, görevden alınmayı onur olarak nitelendirirken, Belediye Başkanı Tahsin Erdem de seçilmişlerin tasfiyesine karşı çıktı.

CHP Genel Başkanlığı tarafından görevden alınan 8 il başkanı arasında yer alan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve partililer, karara tepki gösterdi.

Merkez ilçe başkanı ve il disiplin kurulu ile birlikte görevden alındıklarını belirten CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Buradan tüm Türkiye'ye ve özellikle bu butlan yönetimine sesleniyoruz. Sizlerin almış olduğu bu kararı tanımıyoruz. Almış olduğunuz bu karar benim ve örgütümün şeref madalyasıdır. Unutulmasın ki aday olduğumda bu partiyi Zonguldak'ın birinci partisi yapacağımızı ve il belediyesini geri alacağımızı söylemiştim. Ben sözümü tuttum, cezası da bu oldu. Atananlar, butlan yönetimi vız gelirsiniz" dedi.

Görevden alınmalarını onur olarak nitelendiren CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden ise, "Sonunda beklediğimiz oldu. Benim hayatımda iki şey var. Bir tanesi 12 Eylül'de aldığımız rütbeler ve sabıka kaydı. İkinci rütbeyi de sağ olsun butlan yönetimi verdi. Ömür boyu sırtımızda onurla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Tasfiye kararına karşı çıkan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de meşruiyet vurgusu yaparak, "47 yıldan sonra partiyi birinci sıraya taşıyan seçilmişlerin tasfiyesi kime, neye hizmet edecek hep birlikte biliyoruz. Benim seçilmiş bir belediye başkanı olarak muhatabım, seçilmiş il başkanı Devrim Dural'dır. Genel Başkanım Özgür Özel'dir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Tahsin Erdem, Zonguldak, 3. Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Görevden alınan CHP il yönetiminden tepki: 'Kararı tanımıyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

22:43
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 23:02:56. #7.13#
SON DAKİKA: Görevden alınan CHP il yönetiminden tepki: "Kararı tanımıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.