Görevden alınan CHP il yönetiminden tepki: "Kararı tanımıyoruz"

CHP Genel Başkanlığı tarafından görevden alınan 8 il başkanı arasında yer alan CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ve partililer, karara tepki gösterdi.

Merkez ilçe başkanı ve il disiplin kurulu ile birlikte görevden alındıklarını belirten CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Buradan tüm Türkiye'ye ve özellikle bu butlan yönetimine sesleniyoruz. Sizlerin almış olduğu bu kararı tanımıyoruz. Almış olduğunuz bu karar benim ve örgütümün şeref madalyasıdır. Unutulmasın ki aday olduğumda bu partiyi Zonguldak'ın birinci partisi yapacağımızı ve il belediyesini geri alacağımızı söylemiştim. Ben sözümü tuttum, cezası da bu oldu. Atananlar, butlan yönetimi vız gelirsiniz" dedi.

Görevden alınmalarını onur olarak nitelendiren CHP Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Nazmi Özden ise, "Sonunda beklediğimiz oldu. Benim hayatımda iki şey var. Bir tanesi 12 Eylül'de aldığımız rütbeler ve sabıka kaydı. İkinci rütbeyi de sağ olsun butlan yönetimi verdi. Ömür boyu sırtımızda onurla taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Tasfiye kararına karşı çıkan Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem de meşruiyet vurgusu yaparak, "47 yıldan sonra partiyi birinci sıraya taşıyan seçilmişlerin tasfiyesi kime, neye hizmet edecek hep birlikte biliyoruz. Benim seçilmiş bir belediye başkanı olarak muhatabım, seçilmiş il başkanı Devrim Dural'dır. Genel Başkanım Özgür Özel'dir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK