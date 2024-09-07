CIA Başkanı: Ateşkes İçin Zor Seçimler Gerek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CIA Başkanı: Ateşkes İçin Zor Seçimler Gerek

CIA Başkanı William Burns, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, 'Ateşkes için hem İsrail'in hem de Hamas'ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor' dedi.

07.09.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CIA Başkanı William Burns, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkes için hem İsrail'in hem de Hamas'ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'nde saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes için müzakereler de sürüyor. Müzakerelerde arabulucu ABD'yi temsil eden CIA Başkanı William Burns bugün Londra'da düzenlenen bir etkinlikte görüşmelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde daha ayrıntılı bir teklifte bulunacağız ve sonra göreceğiz. Ateşkese şu anda ne kadar yakın olduğumuzu size söyleyemem" dedi.

Görüşmelerde sunulan planın yüzde 90'ının taraflar arasında kabul edilmiş olmasına rağmen geriye kalan yüzde 10'un bir sebepten dolayı kabul edilmediğini belirten Burns, müzakerelerde en zor kısmın da bu olduğunu söyledi. Burns konuşmasında, "Ateşkes için hem İsrail'in hem de Hamas'ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA

Kaynak: İHA

William Burns, Güvenlik, Politika, Güncel, londra, İsrail, Gazze, Dünya, CIA, Son Dakika

Son Dakika Politika CIA Başkanı: Ateşkes İçin Zor Seçimler Gerek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:30 “Kılıçlı yemin“ tartışması büyüyor Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin "Kılıçlı yemin" tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
18:21 Adalet Bakanı Tunç’tan Engin Polat’ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
09:33 Kayıt parası için ’’Şehir efsanesi’’ diyen Bakan Tekin’i zora sokacak video Kayıt parası için ''Şehir efsanesi'' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu
08:47 Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı’dan hamle gecikmedi Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
08:44 Yüreklerimiz ağza geldi Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı
08:29 En pahalısı 89 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam geldi En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 22:42:05. #1.11#
SON DAKİKA: CIA Başkanı: Ateşkes İçin Zor Seçimler Gerek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement