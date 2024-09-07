CIA Başkanı: Ateşkes İçin Zor Seçimler Gerek

Politika

CIA Başkanı William Burns, Gazze Şeridi'nde ateşkes müzakerelerinde son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Ateşkes için hem İsrail'in hem de Hamas'ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor" dedi.

İsrail Gazze Şeridi'nde saldırılarına aralıksız devam ederken, bölgede ateşkes için müzakereler de sürüyor. Müzakerelerde arabulucu ABD'yi temsil eden CIA Başkanı William Burns bugün Londra'da düzenlenen bir etkinlikte görüşmelerdeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki birkaç gün içinde daha ayrıntılı bir teklifte bulunacağız ve sonra göreceğiz. Ateşkese şu anda ne kadar yakın olduğumuzu size söyleyemem" dedi.

Görüşmelerde sunulan planın yüzde 90'ının taraflar arasında kabul edilmiş olmasına rağmen geriye kalan yüzde 10'un bir sebepten dolayı kabul edilmediğini belirten Burns, müzakerelerde en zor kısmın da bu olduğunu söyledi. Burns konuşmasında, "Ateşkes için hem İsrail'in hem de Hamas'ın bazı zor seçimler yapması ve bazı siyasi tavizler vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. - LONDRA