CIA: "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok" - Son Dakika
Üye Girişi

CIA: "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok"

21.07.2022 16:03
CIA: "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok"

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddialarına karşılık, "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok" dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddialarına karşılık, "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok" dedi.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, bu yıl 70 yaşına girecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık sorunları yaşadığı hatta kanser hastası olabileceği iddia edildi. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, bu iddialara Putin'in "fazla sağlıklı" göründüğü söyleyerek, "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok" şeklinde cevap verdi.

Kremlin ise Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda Ukraynalı, ABD'li ve İngiliz sözde uzmanlar, Devlet Başkanı Putin'in sağlık durumu hakkında çeşitli sahte bilgiler ortaya attılar. Ama bu iddialar tamamen sahte" dedi. - VIRGINIA

YORUMLAR
500
CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı CIA Direktörü Bill Burns, Rusya'nın Ukrayna işgalinde kaybettiği asker sayısını açıkladı ABD'de terk edilmiş kamyonda göçmenlerin ölmesiyle ilgili 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı ABD'de terk edilmiş kamyonda göçmenlerin ölmesiyle ilgili 2 kişi hakkında iddianame hazırlandı
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, William Burns, CIA, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CIA: 'Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Büyükada'da 'striknin' tehlikesi! Plaja giden vatandaşların sağlığını tehdit ediyor
15:37 Yaya geçicinden geçerken taksi çarpan kadın feci şekilde can verdi
15:27 Avrupa Merkez Bankası'ndan seneler sonra kritik karar! 2011'den bu yana ilk kez faiz artırıldı
15:24 Bağcılar'da cesedi bulunmuştu! Kuzeninin kocası tarafından katledilen Pınar Damar'ın tabutunun üzerine gelinlik konuldu
15:23 Avrupa futbol liglerini yayınlayacak platformlar kesinleşti
15:13 Aşk Bodrum'da yaşanıyor! Buket Aydın'dan ayrılan Emir Sarıgül Sibel Can'a döndü
14:42 Gülşen'e çok benziyor! Yeğeni Ezra'yı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
14:34 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı
14:32 Hakan Fidan, Fahrettin Altun'un telefonuna bakmıştı! Olayın perde arkasında neler yaşandı?
11:41 Beşiktaş'ta Josef de Souza ameliyat edildi! Sahalardan ne kadar uzak kalacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 16:03:40. #1.13#
SON DAKİKA: CIA: "Putin'in sağlık durumunun kötü olduğuna dair kanıt yok" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement