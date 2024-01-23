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CIA, Rus İstihbarat Çalışanlarını İkna Etmek İçin İşe Alım Videosu Yayınladı - Son Dakika
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CIA, Rus İstihbarat Çalışanlarını İkna Etmek İçin İşe Alım Videosu Yayınladı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rus istihbarat çalışanlarını taraf değiştirmeye ve ABD için çifte ajan olarak çalışmaya ikna etmek için Rusça işe alım videosu yayınladı. Videoda, Rusya tarafından ihanete uğramış hisseden kişileri hedef alan mesajlar yer alıyor.

CIA, Rus İstihbarat Çalışanlarını İkna Etmek İçin İşe Alım Videosu Yayınladı
23.01.2024 - 18:24,  Güncelleme: 18:31
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rus istihbarat çalışanlarını taraf değiştirmeye ve ABD için çifte ajan olarak çalışmaya ikna etmek için Rusça işe alım videosu yayınladı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rusça işe alım videosu yayınladı. CIA, yayınladığı video ile Rus istihbarat çalışanlarını taraf değiştirmeye ve ABD için çifte ajan olarak çalışmaya ikna etmeye çalışıyor. Rusya tarafından ihanete uğramış hisseden kişileri hedef alan videoda, "Etrafınızdakiler gerçeği duymak istemeyebilir. Ama biz istiyoruz. Güçsüz değilsiniz" ifadelerine yer verildi.

Videodaki kurgusal karakter, Rusya'da askeri istihbarat teşkilatında görevli 35 yaşındaki isimsiz bir erkek olarak yer alıyor. Kendisini Rusya'yı seven ve bir zamanlar paraşütçü olarak görev yapmış bir vatansever olarak tanıtan karakter, "Bu ihanetle yüzleşmek için yeterli cesaretim var mı?" dedikten sonra gerçek düşmanın Rusya'nın içindeki yozlaşmış liderler ve elit kesim olduğunu anladığını söylüyor.

Kurgusal karakter, "Askerlerimizin çürük patates yediği ve tarih öncesi silahlarla kullandığı bir dönemde üst düzey yönetim ülkeyi saraylar ve yatlar için sattı. İnsanlarımız sadece iş bulmak için rüşvet vermek zorunda kalıyor" ifadelerini kullanıyor. Kurgusal karakter, vatanseverliğinin kendisini harekete geçirdiğini ve CIA ile çalışmaya teşvik ettiğini belirtirken, videonun son sahnesinde ise cep telefonuyla CIA ile iletişime geçiyor.

CIA Direktörü William Burns geçtiğimiz sene temmuz ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bazı Ruslar arasındaki hoşnutsuzluğun casus devşirmek için nadir bir fırsat oluşturduğunu ve CIA'in bu fırsatı kaçırmayacağını söylemişti.

"CIA bunu her yıl yapar"

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov video hakkında yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, bu uygulama oldukça yaygındır, dünyanın dört bir yanındaki istihbarat teşkilatları yeni çalışanları işe almak için medyayı ve sosyal ağları sıklıkla kullanır. Bunu her zaman yaparlar, CIA bunu her yıl yapar" dedi.

CIA'in videoyu sosyal medya platformu X'te yayınlayarak hata yaptığını belirten Peskov, "Birilerinin CIA'e ülkemizde VKontakte'nin yasaklı X'ten çok daha popüler olduğunu ve VKontakte'nin kitlesinin çok daha büyük olduğunu söylemesi gerekiyor" dedi. - VIRGINIA

Kaynak: İHA
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