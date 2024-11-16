Cide'de AK Parti Kongresi Yapıldı

Politika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye mevcut ilçe başkanı Güner Durası, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Durası, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Durası, yeni dönemde de ilçenin kalkınması ve parti teşkilatının güçlendirilmesi için çalışmalarına devam edeceği söyledi.