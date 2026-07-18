Çiftçi'den Malatya'daki Deprem İçin Başsağlığı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsatarak, "Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa illerimizde hissedilen deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.