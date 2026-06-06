Çifteler'de Şiddetli Yağışlar, Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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Çifteler'de Şiddetli Yağışlar, Geçmiş Olsun Mesajı

Çifteler\'de Şiddetli Yağışlar, Geçmiş Olsun Mesajı
06.06.2026 10:05
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AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak, Çifteler'de etkili yağışlar sonrası geçmiş olsun dilekleri iletti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çifteler'de etkili olan şiddetli sağanak yağışla ilgili olarak, "Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize ve bölgemizde bulunan tarım işçisi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Dün, Eskişehir genelinde sağanak yağış etkili oldu. Çifteler ilçesinde şiddetli olan yağışlar, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Albayrak, "İlçemizde etkili olan yoğun yağışlardan olumsuz etkilenen tüm hemşehrilerimize ve bölgemizde bulunan tarım işçisi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla aziz milletimizin hizmetinde olup; AFAD ve ilgili kurumlarımız yaşanan mağduriyetlerin hızla giderilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Sürecin ilk anından itibaren Çifteler İlçe Başkanımız Yakup Önür ve teşkilatımız, sahada vatandaşlarımızın yanındadır. Bölgede büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çifteler'de Şiddetli Yağışlar, Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika

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