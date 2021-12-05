Üye Girişi
Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu - Son Dakika

Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu

05.12.2021 10:46
Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadının Siyasetteki Yeri' konulu panel, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 'Kadının Siyasetteki Yeri' konulu panel, büyük bir katılımla gerçekleşti. Panelde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Her zaman kadınların yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Etkinlik Salonu'nda düzenlenen "Kadının Siyasetteki Yeri" konulu panelin moderatörlüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve CHP Grup Sözcüsü Av. Nilay Kökkılınç yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur ve Selçuk Belediye Başkanı Av. Filiz Ceritoğlu Sengel konuşmacı olarak yer aldı.

"İzmirli kadınların kalbi Çiğli'de atıyor"

Panelin açılış konuşmasını yapan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "'İzmir'in kalbi Çiğli'de atacak' demiştik. Bugün burada görüyorum ki İzmirli kadınların kalbi de Çiğli de atıyor. Cumhuriyet devrimi aynı zamanda bir kadın devrimidir. Kadın olmadan kalkınma ve medeniyet olmaz. Kadın eğer ki toplumsal hayata ve üretime katılmazsa, o ülkede özgürlük ve demokrasi gelişmez. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1925 yılında Kastamonu'da yaptığı bir konuşmada 'Toplumu kalkındırmak istiyorsak izlememiz gereken daha emin ve daha etkili bir yok vardır. O da Türk kadınını çalışmalarımıza ortak etmek, hayatımızı onunla birlikte yönetmek, kadının bilimsel, toplumsal ve ekonomik hayatta erkeğin ortağı, arkadaşı, yardımcısı ve koruyucusu yapma yoludur' ifadeleriyle kadının toplumsal hayatta yer alması gerekliliğine dikkat çekmiştir. Çiğli Belediyesi olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözlerinden esinlenerek kadınların özgürleşmesi, ekonomik ve sosyal hayatta söz sahibi olması, ayakta durması ve Türkiye'nin geleceğine yön verebilmesi adına hukukun ve ekonominin verdiği güç ile önlerindeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu etkinliği, kadının varlığını bir adım ileriye götürme noktasında değerli buluyorum. İzmir'de 3 kadın belediye başkanımız var. Dilerim ki sonraki dönemlerde bu sayı daha da artsın. Filiz Hanım İzmir'deki kadın belediye başkanlarının temsilcisi olarak aramızda bulunuyor. Fatma Çalkaya ve İlkay Erdoğan'ın programını ayarlayamadık. Yoksa kendileri de aramızda olmak istiyorlardı" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

"Bir ekibe sığınmadan kadın olarak siyaset yapmak çok da kolay değil"

Kız çocuklarının eğitiminin önemine değinen Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "21. yüzyılda hala kadın ve erkek olarak söz ediyoruz. Başka şeyleri konuşmamız gereken bir dönemde kadınla başlayan paneller yapıyoruz. Kadının siyasetteki yerine ilişkin eminim kadınlarımızın birçok hikayesi vardır. Normal şartlarda siyasette size yer açılmasını beklemek olmaz, tırnaklarınızla kazıyarak bir yerlere gelirsiniz. Ancak ülkemizin mevcut şartlarında herhangi bir ekibe sığınmadan kadın olarak siyaset yapmak çok da kolay değil. Ekonomik olarak özgürlüğünü elde edemeyen ya da üstündeki baskılardan kurtulmadan bir kadınının siyasette yer alması pek mümkün görünmüyor. Alınan tüm kararlarda bu doğrultuda kadının yerini kısıtlamayı amaçlıyor. Her şey eğitimle başlar" dedi.

"Kadınlar yaşama dahil edilmeli"

Kadınların toplumsal yaşantıya dahil edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Sengel, "Bazı kadınlar var ki, kendilerini ifade edebilseler ve siyasi arenada yer açılsa mevcut siyasilere taş çıkarırlar. Kadın politikaları 'mış' gibi davranarak hayata geçirilemez. Türkiye'nin her yerinin sosyolojisi bir birinden farklı. Her köye, mahalleye, ilçeye, ile ve bölgeye yönelik çalışmalar düzenlenmeli. Kadınlar bilgilendirilmeli. Sosyalleşmelerine yönelik projeler geliştirilmeli. Belediyecilik yalnızca imardan ve taştan topraktan ibaret değil, belediyecilik ne kadar çok insana dokunduğunuza bağlı. Bunu başarabilirseniz o zaman bir şeyler yapmış oluyorsunuz. Kadının yaşamın içine sokulması lazım, kadın erkek el ele tutuşarak daha aydınlık yarınlara gidebilir" sözleriyle konuşmasını tamamladı. - İZMİR

Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu
Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu
Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu
Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu
Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu

Çiğli Belediyesi, Selçuk, İzmir, Çiğli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika

Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı 11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
Lise öğrencisinin 10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı 09:04 Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor 08:59 Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi 18:19 Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve 15:16 AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi Uzayda 13:17 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi!

Son Dakika Haberleri
11:42 Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları
11:42 Melo'nun kulübünden ayrılması Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı
11:40 AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak
11:16 3 farklı erkek kızı uyutup, 3 kez cinsel istismarda bulundu
11:12 Son Dakika! Ahmet Ağaoğlu, yeniden Trabzonspor başkanı seçildi
11:02 Türkücü Seher Dilovan'dan sahnede dekolteli kıyafet giyenleri sinirlendirecek yorum: Bedenini teşhir edenler psikolojik bir vakadır
10:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a emeklilerden çağrı: Alım gücümüz düştü, iyileştirme bekliyoruz
10:52 Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi
10:34 Milli futbolcumuz başarısını tek cümleyle özetledi
09:56 İnsana en çok benzeyen robot İngiltere'de üretildi
Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları Müjde Ar ve Hülya Avşar'ın bilinmeyen fotoğrafları         
11:43
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu 7 dakikada neler oldu neler! Leverkusen'in tarihi fark attığı maça Patrik Shick damga vurdu         
20:07
Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor! Gözlerden uzak yaşıyorlar! Okan Bayülgen'in kızı İstanbul büyüyor!         
15:37
Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi: Buralar ciddi kurumlardır, senin gibi ciddiyetsiz değil         
14:53
Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi Guinness sorusu Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! Yarışmacı joker kullanmasına rağmen elendi         
12:32
Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisinde yeni bir yüz: Emir Benderlioğlu         
12:13
Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor         
11:18
İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar! İstanbul'un en başarılı belediye başkanı kim? Hangi ilçe öne çıktı? İşte sonuçlar!         
10:39
Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun! Sınıf öğretmeninden otizmli öğrencisine ağlatan not: Nergise benziyorsun!         
10:12
Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi!         
08:56
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 12:01:15. #1.12#
SON DAKİKA: Çiğli'de, kadının siyasetteki yeri konuşuldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement