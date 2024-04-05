Çilimli'nin yeni Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız mazbatasını aldı - Son Dakika
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Politika

Çilimli'nin yeni Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız mazbatasını aldı

Çilimli\'nin yeni Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız mazbatasını aldı

Çilimli'de yapılan mazbata töreninde AK Parti Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, görevine başladı. Törene AK Parti yetkilileri ve partililer katıldı.

05.04.2024 10:34  Güncelleme: 10:39
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Çilimli'nin yeni Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen mazbata töreninde Yıldız'ı AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe teşkilatı ve partililer yalnız bırakmadı.

31 Mart yerel seçimlerini kazanan AK Parti Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, 5 yıl boyunca ilçeyi yönetecek. Mazbata törenine katılan Milletvekili Ercan Öztürk Yıldız'a hizmet dolu bir 5 yıl dileyerek "Çilimli'de hizmete devam hemşehrilerimizin teveccühleriyle seçilen Başkanımız Yılmaz Yıldız'ın mazbatasını teslim aldı. Başkanımızı tebrik ederek güzel ve hizmet dolu bir 5 yıl geçirmesini diliyorum. Çilimli'mize hayırlı olsun. 3 dönem Belediye Başkanlığı yaparak ilçemize birçok hizmet kazandıran Muhsin Yavuz'a vermiş olduğu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldız'da destekleri için tüm ilçe halkına teşekkür ederek, Çilimli'yi hak ettiği noktaya getirmek için çalışacaklarının altını çizdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çilimli'nin yeni Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız mazbatasını aldı - Son Dakika

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