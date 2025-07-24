Çin-AB Zirvesi: İlişkilerde Dönüm Noktası - Son Dakika
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Politika

Çin-AB Zirvesi: İlişkilerde Dönüm Noktası

24.07.2025 13:17
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Çin ve AB liderleri, ekonomik ilişkilerin dengelenmesi çağrısı yaptı ve Ukrayna savaşı üzerine tartıştı.

Çin'in başkenti Pekin'deki 25. Çin-AB Zirvesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Artık bir dönüm noktasına geldik. İlişkilerimizin dengelenmesi şart" açıklamasında bulunurken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, AB liderlerini "doğru stratejik tercihler yapmaları" konusunda uyardı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 25. Çin-AB Zirvesi vesilesiyle Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Çin ile AB arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılı vesilesiyle düzenlenen ve Çin'in talebi üzerine ani bir kararla süresi yalnızca bir güne indirilen zirveye ticaret ve Ukrayna savaşı konularındaki mesajlar damga vurdu. AB Komisyonu Başkanı Leyen, toplantıda, diplomatik ilişkilerin 50. yılına vurgu yaparak başladığı konuşmasında, Avrupa'nın onlarca yıldır Çin'in ekonomik gelişimini desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini söyledi. Sözü AB'nin Çin ile ticarette geçtiğimiz yıl 300 milyar euro ticaret açığı vermesi hususuna getiren Von der Leyen, "İş birliğimiz derinleştikçe dengesizlikler de arttı. Artık bir dönüm noktasına geldik. İkili ilişkilerimizin yeniden dengelenmesi şarttır. Bunu başarmak için Çin ve Avrupa'nın karşılıklı endişeleri kabul etmesi ve gerçek çözümlerle ortaya çıkması hayati önem taşımaktadır" dedi.

Von der Leyen, "Sayın Başkan Xi, ilişkilerimizin önümüzdeki 50 yılı henüz yazılmadı. Bu, Çin halkı ve Avrupa halkı adına ilişkilerimizi yeniden dengelemek için bir fırsattır" diye konuştu.

Costa'dan, Çin'e Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya baskı yapma çağrısı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ise toplantıdaki konuşmasında, "Farklı siyasi ve ekonomik sistemlerimiz var ve her zaman aynı bakış açısını paylaşmıyoruz. Ancak kurallara dayalı uluslararası düzen, dengeli katılım ve mütekabiliyet temelinde yapıcı ve istikrarlı ilişkiler sürdürme konusunda ortak bir çabamız var" ifadelerini kullandı.

Çin'in Ukrayna'daki savaşa dair tutumuna da değinen Costa, " Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan Çin'e çağrıda bulunuyoruz. Çin, Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanarak BM Şartı'na saygı göstermesini sağlamalı ve Ukrayna'ya yönelik savaşını sona erdirmesi yönünde baskı yapmalıdır" şeklinde konuştu.

"Avrupa'nın karşı karşıya olduğu zorluklar, Çin'den kaynaklanmıyor"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya hitaben, "Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu mevcut zorluklar, Çin'den kaynaklanmıyor" dedi.

Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirilen zirvedeki konuşmasında Xi, "Duvarlar ve kaleler inşa etmek, rekabet gücünü artırmaya hizmet etmez. Aradaki bağları çözmek ve koparmak ise sadece tecritle sonuçlanır" diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Xi, "Avrupa tarafının ticaret ve yatırım pazarını açık tutması ve kısıtlayıcı ekonomik ve ticari araçları kullanmaktan kaçınması umut edilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Çin ve AB liderleri bir kez daha stratejik vizyon ve sorumluluk sergilemeli"

Brüksel'in Pekin ile ticaret konusundaki sert yaklaşımını eleştiren Xi, AB liderlerini "doğru stratejik tercihler yapmaları" konusunda uyardı. Xi, "Yüzyılda bir görülen hızlanmış değişimler ve çalkantılı uluslararası ortam karşısında, Çin ve AB liderleri bir kez daha stratejik vizyon ve sorumluluk sergilemeli, halkın beklentilerini karşılayan ve tarihin sınavına dayanabilecek doğru stratejik tercihleri yapmalıdır" şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret adımlarına doğrudan değinmeyen Xi, konuşmasında, "Çin ve Avrupa Birliği, çok taraflılığı destekleyen, açıklık ve iş birliğini savunan yapıcı güçlerdir" ifadelerini kullandı. - PEKİN

Kaynak: İHA

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