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Çin, ABD gemisinin Güney Çin Denizi'ne yasadışı girişini açıkladı - Son Dakika

Çin, ABD gemisinin Güney Çin Denizi'ne yasadışı girişini açıkladı

Çin ordusu, ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alana yasadışı girdiğini ve İkinci Thomas Shoal yakınlarına kadar geldiğini belirtti. ABD ise uluslararası hukuka uygun olarak rutin operasyonlar yürüttüğünü açıkladı.

Çin, ABD gemisinin Güney Çin Denizi\'ne yasadışı girişini açıkladı
04.12.2023 - 13:00,
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Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait bir geminin Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı alana yasadışı girdiği İkinci Thomas Shoal yakınlarına kadar geldiği belirtildi.

Çin ile ABD arasında yeniden Güney Çin Denizi gerginliği yaşanıyor. Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD donanmasına ait bir geminin yasadışı olarak Güney Çin Denizi'ne giriş yaptığı belirtildi. Açıklamada, geminin yakın zamanda Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bir ada olan Filipinler'in batısındaki mercanadası İkinci Thomas Shoal yakınlarına kadar geldiği kaydedilirken, "ABD bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde baltaladı" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, ABD'nin Çin'in egemenliğini ihlal ettiği vurgulandı. ABD gemisinin yakından takip edildiği ve "Çin'in sahadaki birliklerinin, ulusal egemenliği savunmak için her zaman yüksek alarmda olduğu" aktarıldı.

"ABD, yıllardır Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor"

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada ise Independence Sınıfı Kıyı Muharebe gemisi USS Gabrielle Giffords'un uluslararası hukuka uygun olarak Güney Çin Denizi'ndeki uluslararası sularda rutin operasyonlar yürüttüğü bildirildi. Açıklamada, "ABD 7. filosu, yıllardır her gün Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor. Özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonumuzu desteklemek için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam etmekten vazgeçmeyeceğiz" denildi.

Filipinler, 2 gemiyi Güney Çin Denizi'ne konuşlandırmıştı

Filipinler tarafından dün yapılan açıklamada, ülkenin münhasır ekonomik bölgesinde Çin donanmasına ait gemilerinin sayısında "endişe verici" bir artış gözlemlendiği belirtilerek, 2 geminin Güney Çin Denizi'ne konuşlandırıldığı aktarılmıştı.

Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bir bölümü üzerinde hak iddia ederken Brunei, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam da bölgede egemenlik iddialarında bulunuyor. - PEKİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çin, ABD gemisinin Güney Çin Denizi'ne yasadışı girişini açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin, ABD gemisinin Güney Çin Denizi'ne yasadışı girişini açıkladı - Son Dakika
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