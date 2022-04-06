Çin, Abd, İngiltere ve Avustralya'yı Soğuk Savaş Zihniyetini Terk Etmeye Çağırdı - Son Dakika
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Çin, Abd, İngiltere ve Avustralya'yı Soğuk Savaş Zihniyetini Terk Etmeye Çağırdı

06.04.2022 22:52
Çin, Abd, İngiltere ve Avustralya'yı Soğuk Savaş Zihniyetini Terk Etmeye Çağırdı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) -Sözcü Zhao açıklamayı, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS adı verilen yeni üçlü güvenlik anlaşması kapsamında hipersonik silahlar üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından düzenlenen günlük basın toplantısında yaptı. Zhao, Ukrayna krizini kendi çıkarları için kullanan ve Asya-Pasifik'te güvenlik ve istikrarı koruma bahanesini kullanan AUKUS'un, ABD ve İngiltere'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları Avustralya'ya sağlayacağını […]

Çin, Abd, İngiltere ve <a class='keyword-sd' href='/avustralya/' title='Avustralya'>Avustralya</a>'yı Soğuk Savaş Zihniyetini Terk Etmeye Çağırdı

BEİJİNG, 6 Nisan (Xinhua) - Sözcü Zhao açıklamayı, ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS adı verilen yeni üçlü güvenlik anlaşması kapsamında hipersonik silahlar üzerinde çalıştıklarını açıklamalarının ardından düzenlenen günlük basın toplantısında yaptı. Zhao, Ukrayna krizini kendi çıkarları için kullanan ve Asya-Pasifik'te güvenlik ve istikrarı koruma bahanesini kullanan AUKUS'un, ABD ve İngiltere'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltıları Avustralya'ya sağlayacağını ve üç ülkenin hipersonik silahlar gibi ileri askeri teknolojilerin geliştirilmesinde işbirliği yapacağını dikkat çekici şekilde ilan ettiğini söyledi. Bunun yalnızca nükleer silahlanma risklerini artırmakla kalmayıp uluslararası silahsızlanma sistemini sarsacağını, aynı zamanda silah yarışını hızlandırıp Asya-Pasifik'te barış ve istikrarı baltalayacağını ifade eden Zhao, "Bölgedeki ülkeler yüksek seviyede teyakkuzda olmalı" dedi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, England, Sözcü, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin, Abd, İngiltere ve Avustralya'yı Soğuk Savaş Zihniyetini Terk Etmeye Çağırdı - Son Dakika


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