Çin, ABD'yi "Siyah Kamplardaki" Mahkum İstismarı Yüzünden Eleştirdi - Son Dakika
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Çin, ABD'yi "Siyah Kamplardaki" Mahkum İstismarı Yüzünden Eleştirdi

09.04.2022 13:43
Çin, ABD'yi "Siyah Kamplardaki" Mahkum İstismarı Yüzünden Eleştirdi

BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bu gizli hapishaneleri "Terörle Mücadele" bahanesiyle birçok ülkede kurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian düzenlenen basın toplantısında, terörist oldukları iddia edilen kişilerin gizlice keyfi gözaltına alınarak işkenceyle itirafa zorlandığını, bunun da uluslararası toplum tarafından ciddi şekilde eleştirildiğini belirtti. Guardian gazetesinde yayınlanan, gizliliği yeni kaldırılmış […]

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BEİJİNG, 8 Nisan (Xinhua) — Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) bu gizli hapishaneleri "Terörle Mücadele" bahanesiyle birçok ülkede kurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian düzenlenen basın toplantısında, terörist oldukları iddia edilen kişilerin gizlice keyfi gözaltına alınarak işkenceyle itirafa zorlandığını, bunun da uluslararası toplum tarafından ciddi şekilde eleştirildiğini belirtti.

Guardian gazetesinde yayınlanan, gizliliği yeni kaldırılmış bir rapora göre, Afganistan'daki gizli bir CIA gözaltı merkezinde bulunan bir tutuklu, sırayla kafasını kontrplak duvara vurup buz gibi suyla ıslatmak için sıraya giren stajyer sorgulayıcılar için eğitim amaçlı canlı aksesuar olarak kullanıldı. Bu işkence tutukluyu fiziksel ve psikolojik olarak yıkmıştı.

Zhao, "Kötü şöhretli Guantanamo Körfezi, Afganistan'daki Bagram cezaevi ve Irak'taki Abu Garib hapishanesi, basınçlı su ile sorgulama ve uyku yoksunluğu da dahil olmak üzere vahşi ve korkunç gelişmiş sorgulama teknikleri kullanılarak mahkum istismarı skandallarına bulaşmıştı" dedi.

Zhao, siyah kampları, "ABD'nin hukukun üstünlüğünü çiğnemesinin ve insan haklarını ihlal etmesinin tipik örnekleri" olarak değerlendirdi. Sözcü, 2022 başında yayınlanan Brown Üniversitesi Watson Uluslararası ve Kamu İlişkileri Enstitüsü'nün Savaş Maliyetleri Projesi raporunun, ABD'nin 11 Eylül saldırıları sonrasında dünya genelinde en az 54 ülke ve bölgede siyah kamplardan oluşan bir sistem kurduğuna işaret ettiğini belirtti. Bu kamplarda, aralarında Müslüman, kadın ve çocukların da yer aldığı 100 binden fazla insan gözaltına alındı. ABD vergi mükellefleri, mahkumları Guantanamo'da alıkoymak için yılda 540 milyon dolar harcıyor.

Zhao, "Ancak, gizli gözaltı ve işkence programını tasarlamak, onaylamak veya uygulamakla ilgili olarak bugüne kadar tek bir ABD'li yetkili dahi sorumlu tutulmadı" dedi. Sözcü, ABD hükümetinin insan hakları ihlallerine karşı işlediği suçları gizlemek ve reddetmek için daha da ileri gittiğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) başsavcısının 2020 yılında, ABD kuvvetleri ve CIA'nın Afganistan'da tutukluların istismarını içeren savaş suçları işlemiş olabileceğini belirtmesinin ardından, ABD, ICC başsavcısı da dahil olmak üzere birçok yetkiliye yaptırım ve vize kısıtlaması getirdi.

BM İşkenceye Karşı Komite'nin 2021'de, CIA'in siyah kamplarının işkenceyle dolu olduğunu belirtmesinin ardından ABD hükümeti, gizlilik gerekçesiyle ilgili bilgileri açıklamayı reddetti. "Lafa değil icraata bakılır" diyen Zhao, ABD'nin dünya genelindeki siyah kamplarının, ABD'nin demokrasi ve insan hakları adına herhangi başka bir ülkeyi işaret etmeye hakkı olmadığını tam olarak gösterdiğine dikkati çekti.

Zhao, "ABD'nin yapması gereken, dünyanın dört bir yanındaki siyah kampları derhal kapatmak, içtenlikle suçları üzerinde kafa yormak, kurbanlardan özür dileyerek tazminat ödemek ve işkenceyi onaylayıp gerçekleştirenleri sorumlu tutmaktır" dedi.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin, ABD'yi 'Siyah Kamplardaki' Mahkum İstismarı Yüzünden Eleştirdi - Son Dakika


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