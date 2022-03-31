Çin Cumhurbaşkanı Xi, Komşu Ülkelerin Afganistan'ı Desteklemedeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi, Komşu Ülkelerin Afganistan'ı Desteklemedeki Rolünü Vurguladı

31.03.2022 12:01
Çin Cumhurbaşkanı Xi, Komşu Ülkelerin Afganistan'ı Desteklemedeki Rolünü Vurguladı

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — Xi söz konusu açıklamayı Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantsı'nın üçüncüsüne gönderdiği yazılı mesajda yaptı. Geçmişte çok şey yaşayan Afganistan'ın birçok alanda acilen kalkınmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Xi, ülkenin kaostan düzene geçişte kritik bir noktaya ulaştığını söyledi. Xi, "Afganistan, katılımcı tüm ülkelerin […]

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) — Xi söz konusu açıklamayı Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Tunxi bölgesinde düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantsı'nın üçüncüsüne gönderdiği yazılı mesajda yaptı. Geçmişte çok şey yaşayan Afganistan'ın birçok alanda acilen kalkınmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Xi, ülkenin kaostan düzene geçişte kritik bir noktaya ulaştığını söyledi. Xi, "Afganistan, katılımcı tüm ülkelerin ortak bir komşusu ve ortağıdır ve bizler, aynı dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanmış, birlikte yükselen ve alçalan, ortak geleceği olan bir topluluğuz" diye konuştu.

Barış içinde yaşayan, istikrarlı, gelişmekte olan ve müreffeh bir Afganistan'ın tüm Afgan halkının arzusu olduğunu belirten Xi, bunun aynı zamanda bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun da ortak çıkarlarına uygun olduğunu kaydetti. Xi, bir ülke için dostluk ve iyi komşuluğun paha biçilmez önemde olduğunu vurguladı. Xi, "Çin her zaman Afganistan'ın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı göstermiş ve Afganistan'ın barış, istikrar ve kalkınma arayışını desteklemeyi taahhüt etmiştir" ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın komşuları arasındaki koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının, geçen Eylül ayında başlatılmasından bu yana, komşu ülkelerin güçlü yanlarını devreye sokmaya gayret gösterdiğini belirten Xi, böylelikle Afganistan'da istikrarlı bir dönüşümün desteklenmesinde yapıcı bir rol oynadığını dile getirdi.

Xi, Afganistan'a komşu ülkelerin, uzlaşmanın inşasında ellerinden geleni yapmaları ve Afgan halkını daha parlak bir gelecek kurmada desteklemek üzere çabalarını eşgüdümlü hale getirmeleri gerektiğini vurguladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Afganistan, 31 Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Politika Çin Cumhurbaşkanı Xi, Komşu Ülkelerin Afganistan'ı Desteklemedeki Rolünü Vurguladı - Son Dakika


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