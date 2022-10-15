Çin'de Komünist Parti'nin kritik kongresi yarın başlayacakXi'nin göreve yeniden seçilerek iktidardaki 3. dönemine başlaması bekleniyor - Son Dakika
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Çin'de Komünist Parti'nin kritik kongresi yarın başlayacakXi'nin göreve yeniden seçilerek iktidardaki 3. dönemine başlaması bekleniyor

15.10.2022 17:15

- Çin'de Komünist Parti'nin kritik kongresi yarın başlayacak Xi'nin göreve yeniden seçilerek iktidardaki 3. dönemine başlaması bekleniyor Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisinin yarın başlayacak 20. Ulusal Kongresi, gelecekteki siyasi çizgisini ve yönetim kadrolarını belirleyecek.

- Çin'de Komünist Parti'nin kritik kongresi yarın başlayacak

Xi'nin göreve yeniden seçilerek iktidardaki 3. dönemine başlaması bekleniyor

PEKİN - Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisinin yarın başlayacak 20. Ulusal Kongresi, gelecekteki siyasi çizgisini ve yönetim kadrolarını belirleyecek. Kongre için hazırlıkların tamamlandığını söyleyen 20. Ulusal Kongre Sözcüsü Sun Yeli, Çin-Tayvan-ABD ilişkilerine ve ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin 20. Ulusal Kongresi yarın başkent Pekin'de yerel saatle 10.00'da başlayacak. 20. Ulusal Kongre Sözcüsü Sun Yeli, Büyük Halk Salonu'nda 1 hafta sürecek kongreyle ilgili bugün düzenlenen basın toplantısında ekonomi ve Çin'in iç ve dış siyasetiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Sıfır Covid" politikasına devam mesajı

Sözcü Sun Yeli, Çin'in salgınla mücadele tedbirlerinin bilimsel ve etkili olduğunu savunarak ülkenin izlediği "Sıfır Covid" politikasının süreceğinin sinyalini verdi. Sun, Covid-19'dan ciddi şekilde etkilenen Çin ekonomisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede de Çin'in uzun vadeli kalkınması için gerekli temellerin hala mevcut olduğuna işaret ederek ekonominin "güçlü dirence, dev potansiyele ve pozitif bir ivmeye sahip olduğunu" dile getirdi.

"Tayvan konusunda güç kullanma hakkımızı saklı tutuyoruz"

Tayvan sorununa da değinen Sun, Çin'in "yeniden birleşmesinin gerçekleşmesinin önlenemeyeceğine" işaret ederek birleşmenin barışçıl yollardan olmasının Çin'in tercihi olduğunu söyledi. Barışçıl olmayan yolların son çare olmaya devam edeceğini söyleyen Sun, "Tayvan meselesinde güç kullanma hakkını saklı tutuyoruz" dedi. Sun, "Büyük samimiyetle çalışmaya devam etmeye ve barışçıl yeniden birleşmeyi sağlamak için elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız" diye konuştu.

"Sağlam ve istikrarlı ilişkiler her iki tarafın da ortak çıkarlarına uyuyor"

Çin-ABD ilişkilerine değinen Sun, iki ülkenin müşterek menfaatlerinin aralarındaki farklılıklardan fazla olduğunu belirtti. Çin ve ABD halklarının iki ülkenin barış içinde bir arada yaşamasının yollarını bulabileceğine dikkat çeken Sözcü Sun, "Sağlam ve istikrarlı ilişkiler her iki tarafın da ortak çıkarlarına uyuyor" ifadelerini kullandı.

Kongre üst düzey liderlerin atanmasıyla sona erecek

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kongre sonrasında göreve yeniden seçilerek iktidardaki üçüncü 5 yıllık dönemine başlamasına kesin gözüyle bakılırken, modern Çin'in kurucusu Mao Zedong'dan bu yana en güçlü lider olarak partideki konumunu sağlamlaştırması bekleniyor. Verilen bilgiye göre yaklaşık 96 milyon üyesi bulunan Komünist Parti'nin kongresine ülke genelinden 2 bin 296 delege katılacak. Kongre, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin gelecek 5 yıla dair politikaları hakkında da uluslararası kamuoyuna fikirler sunacak. Kongrenin 22 Ekim'de tamamlanması, ertesi gün de Çin'i önümüzdeki 5 yıl boyunca yönetecek Politbüro Daimi Komitesi'nin kamuoyunun önüne çıkması bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çin'de Komünist Parti'nin kritik kongresi yarın başlayacakXi'nin göreve yeniden seçilerek iktidardaki 3. dönemine başlaması bekleniyor - Son Dakika
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