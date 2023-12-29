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Çin'de Yeni Savunma Bakanı Atandı - Son Dakika
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Çin'de Yeni Savunma Bakanı Atandı

Çin'de kayıplara karışmasının ardından görevden alınan Li Shangfu'nun yerine eski donanma komutanı Dong Jun yeni Savunma Bakanı olarak atandı. Dong Jun, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nda üst düzey komutan olarak görev yapmış ve Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteren Güney Harekat Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev almıştı.

Çin\'de Yeni Savunma Bakanı Atandı
29.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:25
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Çin'de kayıplara karışmasının ardından görevden alınan Li Shangfu'nun yerine yeni Savunma Bakanı olarak eski donanma komutanı Dong Jun atandı.

Çin'de 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi 7. oturumunu başkent Pekin'de gerçekleştirdi. Son olarak 4 ay önce görülen ve Ekim'de Daimi Komite tarafından görevden alınan Savunma Bakanı Li Shangfu'nun yerine gelecek yeni isim bugün gerçekleştirilen oturumda belirlendi. Daimi Komite, eski donanma komutanı olan 62 yaşındaki Dong Jun'un yeni savunma bakanı olarak atandığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nda 2021 yılından bu yana üst düzey komutan olarak görev yapan Dong Jun, daha önce Doğu Deniz Filosu'nda komutan yardımcısı görevinde bulunmuştu. Dong Jun ayrıca Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteren Güney Harekat Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Eski bakan son olarak 29 Ağustos'ta görülmüştü

Eski Savunma Bakanı Li Shangfu, 15 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düzenlenen güvenlik konferansına katılmış, 2 gün sonra ise Minsk'te Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya gelmişti. Li, son olarak 29 Ağustos'ta başkent Pekin'de Çin- Afrika Forumu'nda görülmüş, daha sonra hiçbir toplantıda yer almamıştı. Li Shangfu, 24 Ekim'de Daimi Komite toplantısında bakanlık ve Devlet Konseyi'ndeki üyelik görevlerinden alınmıştı. - PEKİN

Kaynak: İHA
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