Çin'den ABD'ye Gıda Ürünlerine Ek Vergi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Çin'den ABD'ye Gıda Ürünlerine Ek Vergi

Çin, Trump'ın gümrük vergisi artırma kararına misilleme olarak ABD'den gelen gıdalara ek vergi koydu.

04.03.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına misilleme olarak ABD'den gelen bazı tarım ve gıda ürünlerine yüzde 10 ile yüzde 15 arasında ek vergi uygulama kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye fentanil akışını önlemede başarısız olduğu gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına Pekin'den misilleme gecikmedi. Çin yönetimi, ABD'den gelen başta tarım ürünleri ve et çeşitleri olmak üzere birçok ürüne ek vergi uygulama kararı aldı. Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 10 Mart'tan itibaren ABD'den ithal edilen tavuk, buğday, mısır ve pamuğa yüzde 15, soya fasulyesi, sorgum, domuz eti, sığır eti, su ürünleri, meyve ve sebze ile süt ürünlerine ise yüzde 10 ek vergi uygulanacağı bildirildi.

"Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ediyor"

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Trump'ın gümrük vergilerinin uluslararası ticaret kurallarına aykırı olduğu belirtildi. Açıklamada, "ABD'nin tek taraflı gümrük vergisi önlemleri, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ciddi şekilde ihlal etmekte ve Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin temellerini zayıflatmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Çin'in meşru haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı sürdüreceği vurgulandı.

Trump'ın Çin'e gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarması

Çin'den yapılan ithalata 4 Şubat itibarıyla yüzde 10 gümrük vergisi uygulayan Trump, son olarak Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararı aldı. Trump, karara gerekçe olarak ise "Çin'in fentanil de dahil olmak üzere ABD'ye gelen sentetik opioidlerin akışını engellemek için harekete geçmemesini" gösterdi. Trump, bu sorunun ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi açısından "alışılmadık ve olağanüstü" bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. - PEKİN

Kaynak: İHA

Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Dünya, Tarım, pekin, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'den ABD'ye Gıda Ürünlerine Ek Vergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:05:46. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'den ABD'ye Gıda Ürünlerine Ek Vergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.