Çin'den Japonya'daki seçim zaferinden sonra açıklama: "Tokyo anayasa değişikliği konusunda tarihten ders almalı" - Son Dakika
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Çin'den Japonya'daki seçim zaferinden sonra açıklama: "Tokyo anayasa değişikliği konusunda tarihten ders almalı"

12.07.2022 09:24
Çin'den Japonya'daki seçim zaferinden sonra açıklama: "Tokyo anayasa değişikliği konusunda tarihten ders almalı"

Japonya'da yapılan seçimden iktidardaki LDP'nin zaferle ayrılması ve anayasa revizyonu yanlısı kampın yeterli çoğunluğu sağlamasının ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin anayasada yapılacak bir değişikliğe dikkat çekerek Tokyo'yu "tarihten ders almaya" çağırdı.

Japonya'da yapılan seçimden iktidardaki LDP'nin zaferle ayrılması ve anayasa revizyonu yanlısı kampın yeterli çoğunluğu sağlamasının ardından açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin anayasada yapılacak bir değişikliğe dikkat çekerek Tokyo'yu "tarihten ders almaya" çağırdı.

Japonya'da geçtiğimiz Pazar günü yapılan Danışmanlar Meclisi (üst meclis) seçimlerinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) zafer elde etmesinin ardından, Çin hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İktidar bloğunun 248 üyeli mecliste çoğunluğu elinde tuttuğu ve 1947 Anayasası'nın gözden geçirilmesi için gereken 166 sandalyelik barajın ilk kez aşıldığı seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, "Japonya'nın anayasa değişikliği konusu, tarihsel nedenlerden dolayı uluslararası toplum ve Asya'daki komşularını yakından ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı. Wang, "Japonya'nın tarihten alınan dersleri ciddiyetle öğreneceğini, barışçıl kalkınma yoluna bağlı kalacağını ve Asyalı komşularının ve uluslararası toplumun güvenini kazanacak somut adımlar atacağını umuyoruz" dedi. Wang'ın açıklamalarının ardından, Japon basınında "Çin, anayasa değişikliğinin Japonya'nın yeniden silahlanmasının önünü açacağından endişe ediyor" yorumları yapıldı.

Yeterli çoğunluk sağlanmıştı

Üst meclis ve Temsilciler Meclisi'nden (alt meclis) oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da üst meclis üyelerinin yarısını seçmek üzere Pazar günü gerçekleştirilen olağan seçimden LDP zaferle ayrılmıştı.

Öte yandan, LDP-Komeito koalisyonu, muhalefet partileri ve bağımsız adaylardan oluşan anayasa değişikliği yanlısı kamp, 1947 anayasasında revizyon için gereken 166 sandalyelik barajı ilk kez aşmıştı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida ise seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ülkeye 2. Dünya Savaşı'ndan miras kalan silahlanma karşıtı anayasada yapılacak bir değişikliğe atıfta bulunarak anayasa revizyonu önerisinin şekillenmesi için mecliste yapılacak tartışmaları derinleştireceklerini ifade etmişti. Pasifist Japonya anayasasında değişiklik, suikast sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin en büyük politik hedefi olarak biliniyordu. - TOKYO

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çin'den Japonya'daki seçim zaferinden sonra açıklama: 'Tokyo anayasa değişikliği konusunda tarihten ders almalı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'den Japonya'daki seçim zaferinden sonra açıklama: "Tokyo anayasa değişikliği konusunda tarihten ders almalı" - Son Dakika
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